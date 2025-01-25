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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26205
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.01.25 - 23:43
#1561
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Цитата:
111:
И не надо путать с кондером, который его осушает.

Если бы ты знал хоть немного физику, то для тебя было бы очевидно, что кондёр и открытая форточка осушает воздух по одному и тому же принципу :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26205
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 00:25
#1562
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Цитата:
111:
Все, мне бан от моей, надо срочно искать фильм и с ней смотреть..

Конечно тебе отдых нужен. Я добавил в народные новости статью про обогрев улицы зимой. Если пройдёт одобрение - проснешься знаменитым. Снова :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26205
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 00:52
#1563
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Цитата:
Эл-починно: У меня всё. Я так не могу. ПС - Если во власти такие же люди, с завышеной самооценкой, но в реале ничего не знающие. Создают законы и управляют страной, то удивляться нечему.
Надеюсь власти не такие, и займутся его вопросом вплотную, иначе соседи сами разберутся, кто им должен за тепло :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26205
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 00:56
#1564
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Цитата:
111: Было время в Рудном, когда топили плохо и всем байпасы обрубали сами сантехники, делали напрямую. Но на пятом этаже у меня это почти не сказывалось, хоть есть байпас, хоть нет, абсолютная жара

Предлагаю властям обратить внимание и на эту квартиру тоже. Да и на остальные :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26205
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 01:02
#1565
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Цитата:
111: Нет, ты сказал что я как то ворую отопление у соседей. Каким образом?

Соседи тебе сами всё объяснят 8-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6853
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 03:28
#1566
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Цитата:
maxsaf:
Предлагаю властям обратить внимание и на эту квартиру

Весь вечер на манеже? Заграница изучит наши проблемы по газетным статьям и нам во всём поможет? Гуртом легче батька бить? Эка вы с Элом накинулись ехидство так и прёт! Но до Noname вам далеко,в коктейле желчи и злобы не хватает :-x
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26205
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 04:28
#1567
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Цитата:
saba:
в коктейле желчи и злобы не хватает

Я так то максимально дружелюбный, а с вами ругаться вообще не хочется. :-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6853
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 09:06
#1568
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Цитата:
maxsaf:
дружелюбный, а

Так я про то же самое! Вроде собрались толпой Марика отпинать ,а злобы то нет, вот и пинки какие то вялые и пинать то уже не за что, вот и вся вспоминается столетние отходы и прошлогодний шлагбаум :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26205
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 09:38
#1569
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Цитата:
saba:
вот и пинки какие то вялые

Думаете, стоит пожестче? :lol: неожиданно ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26205
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 09:39
#1570
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Цитата:
saba:
пинать то уже не за что

Присутствия на форуме уже достаточно ))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7351
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 12:24
#1571
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Цитата:
maxsaf:
Да и на остальные


Они это сделают скопом, без заморачивания: - поднимут тариф и все дела.
А, там сами пусть разбираются: - экономить, краны, счётчики и прочее.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6497
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 12:30
#1572
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Всем желаю мира, добра, радости, удачи, везения, хорошего дня и прекрасного настроения!

Чета ниже в видео, ура-патриот изначально в миру Кучеренко, ныне Калашников Максим приуныл. Но наши ура-патриоты, как доморощенные, так и из-за три девять земель, ближнего зарубежья и различные сказочники настроены по другому - якобы всё только начинается. Помнится на форуме был пользователь с ником Викториян, который наслушавшись пропаганды соседей, что Россия ещё серьёзно не начинала и воюет на пол силы, якобы на полшишечки. В общем в миру полушишечник Викториян.

М Калашников отмечает, что экономика России в плохом состоянии, обескровлена, мол по его подсчётам на войну потрачено 1 триллион 200 миллиардов долларов и ещё необходимы средства на восстановление новых регионов. С его слов якобы нужно мобилизовать от 500 000 до миллиона человек, при этом их не сможем экипировать, вооружить и.т.д. Также отмечает, что Д.Трамп будет давить как бульдозер и говорит будем наблюдать!



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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43027
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 13:18
#1573
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Цитата:
maxsaf:
Предлагаю властям обратить внимание и на эту квартиру тоже. Да и на остальные

У вас там на Западе все стукачи или только те, кто из приезжих мигрантов хочет выслужиться?
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