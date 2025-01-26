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≡ Костанай должен развиваться. А «одежка»? - Сплошные стены позитива, или С чего начинается город, в котором комфортно жить
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51002
Костанай должен развиваться. А «одежка»? - Сплошные стены позитива, или С чего начинается город, в котором комфортно жить
Отправлено: 26.01.25 - 12:18
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Современная урбанистика, стремясь создать человеку доступную и дружественную среду обитания, дает развернутый ответ: это и разработка универсального дизайна, и внедрение практик, обеспечивающих вовлечение, и технологическая интеграция, и равные возможности… Но встречают-то всегда по одежке. Об этом сегодня и разговор.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7351
Костанай должен развиваться. А «одежка»? - Сплошные стены позитива, или С чего начинается город, в котором комфортно жить
Отправлено: 26.01.25 - 12:18
#1
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Случайно, эти люди не подрабатывают помощниками закладчиков наркоты ??

Так сказать: - это искусство для души, хобби, а вот это- основной заработок- для хлеба.

[Исправлено: ACROS, 26.01.2025 - 13:21]
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