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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51002
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 09:52
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Казалось бы, что проще определения патриота? Но вот один тех, у кого достойно развита речь, да и видно, что думающий, говорит для примера: «Гитлер был патриотом. Он повел за собой народ. Думал о своем народе. Поднял экономику Германии». Есть и другие, кто рассуждает так же, правда, добавляя, что другим-то народам было плохо. А так бы все ничего.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26205
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 09:52
#1
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Цитата:
Но может ли быть хорошо тому народу, «вожди» которого пытаются поднять свой народ за счет других?


Просто цитата из Википедии, все имена вымышлены, совпадения случайны:

Цитата:
Численность казахов за 1999—2009 годы увеличилась, таким образом, на 26 % (или на 2,1 млн чел.), узбеков — на 23 % (на 87 тыс), уйгур — на 6 % (на 13 тыс).

Резко сократилось число немцев — на 50 % (на 175 тыс), а также украинцев — на 39 % (на 214 тыс), татар — на 18 % (на 46 тыс), русских — на 15 % (на 683 тыс чел.).

тыц



Если это другое, то я заранее извиняюсь...

[Исправлено: maxsaf, 26.01.2025 - 10:54]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7351
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 11:37
#2
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Цитата:
maxsaf:
другое,


Другое, другое- извинения приняты: - во первых это ЕСТЕСТВЕННАЯ миграция народов и народностей, скажем так ТОСКА на генном уровне по исторической родине, усугубленная падением и развалом одной из величайших империи мира - СССР.

Никто и НИКОГО не выгонял.

Во вторых: - Цитата:
maxsaf:
хорошо тому народу, «


НИКТО и НИКОГО сюда НЕ ЗВАЛ и тем более насильно за руку НЕ ТЯНУЛ.: - ВСЕ пришли САМИ своими ножками: - русские в надежде завоевать всё больше земли, распахать их и сделать житницей столыпинских переселенцев и заодно прорубить тропы в Индию и прочие богатые восточные страны; кавказцы и немцы - в результате Сталинской политики управления малыми народностями; украинцы, беларуссы и прочие - в результате Хрущёвской политики освоения целинных и залежных земель сибирского Урала и Северного Казахстана и освоения промышленных объектов индустриального Казахстана.

Помогли: - распахали, засеяли, убрали, освоили, разведали, пробурили, построили, перегнали, полетели, обучили, научили, приобщили - и ВСЁ миссия была почти выполнена и за это премного благодарны, и тут как раз ваш через чур болтливый Горбачёв с вашим вечно пьяным Ельциным затеяли - перестройку вкупе, естественно под диктовку США, с развалом СССР( Боже, храни Америку).

Как всё удачно сложилось для мирового господства США и западного мира.

Стали ли от этого хорошо народам СССР - вопрос ?

Так что: - НИКТО и НИКОГО с автоматом - НЕ ВЫГОНЯЛ.
Рваное одеяло не пытайтесь натянуть на народ Казахстана.

[Исправлено: ACROS, 26.01.2025 - 12:59]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7351
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 11:53
#3
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Цитата://...Гитлер был патриотом. Он повел за собой народ. Думал о своем народе. Поднял экономику Германии».//

А, что не так то ???

Давайте по другому: " ..."" Путин был патриотом. Он повел за собой народ. Думал о своем народе. Поднял экономику России». Единственное отличие: - "...с колени Путин поднял Россию...", а Германия очевидно - "...на боку была..."


Добавим что и при Путине было плохо другим народам, например: грузинам и украинцам. И ведь то же: - НЕ САМИ выдумали, а в Интернете, как утверждает товарищ Бондаренко, встретили ПОДОБНОЕ.

Бог с ними с этими Путинами, Гитлерами и прочими: - вопрос к Бондаренко: - считает ли он в разрезе своей статьи - патриотом своей страны Назарбаева ?????

Цитата://одна из причин - в нашем образовании.//

КТО же и ЧТО тогда мешает ВАМ преподовать так как надо, в соответствии с устоями и принципами морального кодекса строителя нового Казахстана, сеять так сказать: вечное, доброе, разумное ???

Кого вы тут вините ? Вы же сами оттуда - из среды ВОСПИТАТЕЛЕЙ и УЧИТЕЛЕЙ.

На кого вы хотите спихнуть ваши ОШИБКИ ???

[Исправлено: ACROS, 26.01.2025 - 13:01]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43027
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 12:41
#4
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Цитата:
Гитлер был патриотом


Гитлер воевал в первой мировой войне в 20 с чем то лет, за Германию, разве он не был патриотом?
Раньше же ведь войны были не за деньги и миллионы Путин не платил за то, чтобы патриоты шли и убивали другие народы.
Что то с тов. Бондаренко совсем уж плохо стало..
А кто воевал за Германию тогда?
Кучка отбросов?
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