Казалось бы, что проще определения патриота? Но вот один тех, у кого достойно развита речь, да и видно, что думающий, говорит для примера: «Гитлер был патриотом. Он повел за собой народ. Думал о своем народе. Поднял экономику Германии». Есть и другие, кто рассуждает так же, правда, добавляя, что другим-то народам было плохо. А так бы все ничего. Читать новость
Другое, другое- извинения приняты: - во первых это ЕСТЕСТВЕННАЯ миграция народов и народностей, скажем так ТОСКА на генном уровне по исторической родине, усугубленная падением и развалом одной из величайших империи мира - СССР.
Никто и НИКОГО не выгонял.
Во вторых: - Цитата:
maxsaf: хорошо тому народу, «
НИКТО и НИКОГО сюда НЕ ЗВАЛ и тем более насильно за руку НЕ ТЯНУЛ.: - ВСЕ пришли САМИ своими ножками: - русские в надежде завоевать всё больше земли, распахать их и сделать житницей столыпинских переселенцев и заодно прорубить тропы в Индию и прочие богатые восточные страны; кавказцы и немцы - в результате Сталинской политики управления малыми народностями; украинцы, беларуссы и прочие - в результате Хрущёвской политики освоения целинных и залежных земель сибирского Урала и Северного Казахстана и освоения промышленных объектов индустриального Казахстана.
Помогли: - распахали, засеяли, убрали, освоили, разведали, пробурили, построили, перегнали, полетели, обучили, научили, приобщили - и ВСЁ миссия была почти выполнена и за это премного благодарны, и тут как раз ваш через чур болтливый Горбачёв с вашим вечно пьяным Ельциным затеяли - перестройку вкупе, естественно под диктовку США, с развалом СССР( Боже, храни Америку).
Как всё удачно сложилось для мирового господства США и западного мира.
Стали ли от этого хорошо народам СССР - вопрос ?
Так что: - НИКТО и НИКОГО с автоматом - НЕ ВЫГОНЯЛ. Рваное одеяло не пытайтесь натянуть на народ Казахстана.
Цитата://...Гитлер был патриотом. Он повел за собой народ. Думал о своем народе. Поднял экономику Германии».//
А, что не так то ???
Давайте по другому: " ..."" Путин был патриотом. Он повел за собой народ. Думал о своем народе. Поднял экономику России». Единственное отличие: - "...с колени Путин поднял Россию...", а Германия очевидно - "...на боку была..."
Добавим что и при Путине было плохо другим народам, например: грузинам и украинцам. И ведь то же: - НЕ САМИ выдумали, а в Интернете, как утверждает товарищ Бондаренко, встретили ПОДОБНОЕ.
Бог с ними с этими Путинами, Гитлерами и прочими: - вопрос к Бондаренко: - считает ли он в разрезе своей статьи - патриотом своей страны Назарбаева ?????
Цитата://одна из причин - в нашем образовании.//
КТО же и ЧТО тогда мешает ВАМ преподовать так как надо, в соответствии с устоями и принципами морального кодекса строителя нового Казахстана, сеять так сказать: вечное, доброе, разумное ???
Кого вы тут вините ? Вы же сами оттуда - из среды ВОСПИТАТЕЛЕЙ и УЧИТЕЛЕЙ.
Гитлер воевал в первой мировой войне в 20 с чем то лет, за Германию, разве он не был патриотом? Раньше же ведь войны были не за деньги и миллионы Путин не платил за то, чтобы патриоты шли и убивали другие народы. Что то с тов. Бондаренко совсем уж плохо стало.. А кто воевал за Германию тогда? Кучка отбросов?
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