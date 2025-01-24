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ACROS:

ведь Россия так и не открыла границы для нашего зерна

Цитата:Нет. Фрукты уходят сотнями машин каждый день. И каждый день проблемы на границе происходят. Кого-то разворачивают. Но обычно это казус происходит с нашими братьями узбеками. Вечно проблема с документами.Из последних казузов на моих глазах уже наши таможеники таких развернули по банальной причине. Те или притворяются или действительно идиоты. Дают соправодительные документы с оценкой товара на 100 000 тенге, при этом груз указан в машине мандарины 20 тонн.Им вы че идиоты? Нах пошли отсюда на разворот. Вы хоть липу то научитесь делать перед тем как сувать на границе.