НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Более 20 тонн груш запретили ввозить из Костанайской области в Челябинскую
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51000
Более 20 тонн груш запретили ввозить из Костанайской области в Челябинскую
Отправлено: 24.01.25 - 19:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Специалисты Россельхознадзора совместно с погрануправлением ФСБ и таможенниками запретили ввозить в Челябинскую область 21 тонну китайских груш. Причиной стала неполная информация о продукции на этикетках.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7347
Re: Более 20 тонн груш запретили ввозить из Костанайской области...
Отправлено: 24.01.25 - 19:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:///При проверке выяснилось, что на этикетках не указано место происхождения груш/

Неужели: - что за ЛОХ такой что НЕ ЗНАЛ что нужно указывать именно это и на ШАРУ отравил фуры за 1000 км.??

Может быть и скорее всего-уверен, что тут что то другое: - ведь Россия так и не открыла границы для нашего зерна, хотя наши с 1 января открыли границу для ихнего зерна.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15973
Re: Более 20 тонн груш запретили ввозить из Костанайской области...
Отправлено: 26.01.25 - 00:16
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
ведь Россия так и не открыла границы для нашего зерна

Нет. Фрукты уходят сотнями машин каждый день. И каждый день проблемы на границе происходят. Кого-то разворачивают. Но обычно это казус происходит с нашими братьями узбеками. Вечно проблема с документами.

Из последних казузов на моих глазах уже наши таможеники таких развернули по банальной причине. Те или притворяются или действительно идиоты. Дают соправодительные документы с оценкой товара на 100 000 тенге, при этом груз указан в машине мандарины 20 тонн.

Им вы че идиоты? Нах пошли отсюда на разворот. Вы хоть липу то научитесь делать перед тем как сувать на границе.

:lol:
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15973
Re: Более 20 тонн груш запретили ввозить из Костанайской области...
Отправлено: 26.01.25 - 00:19
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Есть даже не гласный прикол. Хошь застрять на таможни, на оформлении?
Встань за узбеком, гарантировано засохнишь на пару часов пока они будут с документами разбираться.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 106, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 106
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS