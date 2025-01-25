Re: Светлана ШЕФЕР: Цены растут как на дрожжах!

Отправлено: - 18:22

Даже Сталин говорил: Кадры решают все" А сейчас, нет кадров, работающих на молчаливый источник власти. Нужно менять мышление мечтателя на мышление реалиста! В любой стране основой независимости является экономика, а не плюрализм мнений многих болтунов, просителей, экспертов, которые научились забалтывать народ, могут только лишь прогнозировать экономическую составляющую как погоду в том или ином регионе или говорить сколько будет стоить доллар, евро и на сколько упадет тенге, а так все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо! Власть страны, до сих пор жестко не поступает с преступными кланами, коррупционерами, раздавая бюджетные деньги, ничего не производя, надеялась на стоимость нефти, газа, урана, пшеницы, при этом застолбив свою экономическую политику, ориентируясь лишь на доллар и на рубль, поскольку находится в ЕАЭС. Непонятно почему? Доля экспорта из РК совсем мизерная по сравнению даже с воюющей Россией, которая даже воюя, умудряется завозить свои товары, произведенные в России. Если нет ответственности среди самой власти, что никто её не будет устанавливать, даже Парламент! Поэтому власти не надо огребать простой народ, живущий от зарплаты до зарплаты, надо начинать с жесткой кадровой политики, которая могла привлечь инвестиции, заставить любыми способами всех работать на благо страны, сможет уничтожить коррупцию путем профилактических мер, типа смертной казни, а не брать займы у других стран, обязать тех, кто набрал незаконным путем свое состояние раскошелиться для удержания независимости и недопущения хаоса! США может занять доллары РК, но тогда независимости не будет, будет смертная казнь над преступниками! Нужно срочно заняться всеми преступными кланами снизу доверху. Избавившись от преступных кланов, нужно работать в области налогообложения, убрав многие преференции, субсидии, иждивенчество среди источника власти, провести реальную работу по исполнению действующего законодательства, организовать спрос с депутатов всех уровней, вплоть до депутатов Парламента, проверив КПД их действий, установить спрос с депутатов местного управления (маслихаты) и если не справляются с обязанностями, то лишать права пожизненно быть депутатом на всех уровнях. Если этого не делать, что Китай, и другие страны спокойно войдут со своими товарами в нашу страну, где никто не нес и не несет ответственности перед народом, который думает, что он независим от доллара, рубля, и станет руководить экономическими вопросами!