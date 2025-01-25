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Светлана ШЕФЕР: Цены растут как на дрожжах!
Светлана ШЕФЕР: Цены растут как на дрожжах!
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51000
Светлана ШЕФЕР: Цены растут как на дрожжах!
Отправлено: 25.01.25 - 10:15
Неволею судьбы мне приходится собирать чеки после каждой покупки и хранить их долгое время. Поэтому, встретив очередную заметку о повышении цен, решила провести небольшое сравнение по часто приобретаемым продуктам питания в одном и том же магазине.
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Re: Светлана ШЕФЕР: Цены растут как на дрожжах!
Отправлено: 25.01.25 - 12:22
Цитата:
Цитата:
Совершенно верно: - давно это говорил и говорю- мы на 99% привязаны к России.
Кто следит за экономикой: - курс рубля буквально недавно по отношению к доллару укрепился и МГНОВЕННО это отразилось на нашем тенге- за УАН доллар стали давать 520 тенг.
Цитата:
Элементарно вернётся 2014 год.
Очереди на границах за ДЕШЁВЫМ российским товаром.
Аллюр в тот год продал всего 50 или 60 машин.
Добринцофф:
привязан не столько к доллару сколько к рублю,с
привязан не столько к доллару сколько к рублю,с
Цитата:
Добринцофф:
Казахстан привязан не столько к доллару сколько к рублю
Казахстан привязан не столько к доллару сколько к рублю
Совершенно верно: - давно это говорил и говорю- мы на 99% привязаны к России.
Кто следит за экономикой: - курс рубля буквально недавно по отношению к доллару укрепился и МГНОВЕННО это отразилось на нашем тенге- за УАН доллар стали давать 520 тенг.
Цитата:
Добринцофф:
рубльтенге 13
рубльтенге 13
Элементарно вернётся 2014 год.
Очереди на границах за ДЕШЁВЫМ российским товаром.
Аллюр в тот год продал всего 50 или 60 машин.
Re: Светлана ШЕФЕР: Цены растут как на дрожжах!
Отправлено: 25.01.25 - 12:27
Цитата:
Он имел ввиду не про уровень жизни, а про- ДЕМОКРАТИЮ.
Там вопрос возник в связи с какими то конституционными правами и обязанностями граждан.
Skeptic:
Где я вам столько американцев возьму?
Где я вам столько американцев возьму?
Он имел ввиду не про уровень жизни, а про- ДЕМОКРАТИЮ.
Там вопрос возник в связи с какими то конституционными правами и обязанностями граждан.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42969
Re: Светлана ШЕФЕР: Цены растут как на дрожжах!
Отправлено: 25.01.25 - 13:50
За солярку в начале повоевали и все.
Всех зачистили и теперь государство делает все что хочет..
Всех зачистили и теперь государство делает все что хочет..
Светлана ШЕФЕР: Цены растут как на дрожжах!
Отправлено: 25.01.25 - 14:02
Цитата:
Здесь главная проблема в том, что наши чиновники из своих забугорных вояжей привозят домой исключительно "промежнародный" опыт, позволяющий поглубже залезть народу в карман.
Всё, что позволяет делать наоборот, для них не интересно.
...
С другой сторны - развитие технологий. Практически вся современная бытовуха, ширпотреб, появляется на наших прилавках одновременно с прилавками по всему миру.
saba:
Потому что пока мы осваиваем их прошлое, они уже ушли в будущее.
Потому что пока мы осваиваем их прошлое, они уже ушли в будущее.
Здесь главная проблема в том, что наши чиновники из своих забугорных вояжей привозят домой исключительно "промежнародный" опыт, позволяющий поглубже залезть народу в карман.
Всё, что позволяет делать наоборот, для них не интересно.
...
С другой сторны - развитие технологий. Практически вся современная бытовуха, ширпотреб, появляется на наших прилавках одновременно с прилавками по всему миру.
Светлана ШЕФЕР: Цены растут как на дрожжах!
Отправлено: 25.01.25 - 14:05
Цитата:
Какая разница, что он имел в виду?
Надо организовывать СВОЮ жизнь в СВОЕЙ стране так, чтобы В НЕЁ стремились ПЕРЕЕХАТЬ из-за границы, а не стремились УЕХАТЬ ИЗ НЕЁ за границу.
Во всех смыслах.
ACROS:
Какая разница, что он имел в виду?
Надо организовывать СВОЮ жизнь в СВОЕЙ стране так, чтобы В НЕЁ стремились ПЕРЕЕХАТЬ из-за границы, а не стремились УЕХАТЬ ИЗ НЕЁ за границу.
Во всех смыслах.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6851
Светлана ШЕФЕР: Цены растут как на дрожжах!
Отправлено: 25.01.25 - 14:35
Skeptic:
" опыт, позволяющий поглубже залезть народу в карман.[/quote
Не буду спорить, насчёт кармана, очевидные вещи меня давно не привлекают! Кто здесь не исходил громким криком:"Воруют!" Отметились кажется все, поэтому оставим это в стороне. Меня интересует конструктив, а вот он как раз в работе нашего правительства отсутствует . Опыт на то и опыт, потому что это уже где то апробировано, значит уже прошлое, а исходя из наших вышеуказанных уникальных условий, плюсуем и в итоге ничего не получается! А можно ведь присмотреться к успешным проектам казахстанским, взять тот же Каспи или Фридом или Боранбаева не сажать, а заставить пару лет бесплатно каким нибудь вице-премьером поработать! Но ничего этого не будет, потому,что президента всё устраивает и других чиновников у него для нас нет. Он просто их тасует туда сюда, а сделать глубокий анализ эффективности каждого чиновника корпуса А всё как то недосуг!
" опыт, позволяющий поглубже залезть народу в карман.[/quote
Не буду спорить, насчёт кармана, очевидные вещи меня давно не привлекают! Кто здесь не исходил громким криком:"Воруют!" Отметились кажется все, поэтому оставим это в стороне. Меня интересует конструктив, а вот он как раз в работе нашего правительства отсутствует . Опыт на то и опыт, потому что это уже где то апробировано, значит уже прошлое, а исходя из наших вышеуказанных уникальных условий, плюсуем и в итоге ничего не получается! А можно ведь присмотреться к успешным проектам казахстанским, взять тот же Каспи или Фридом или Боранбаева не сажать, а заставить пару лет бесплатно каким нибудь вице-премьером поработать! Но ничего этого не будет, потому,что президента всё устраивает и других чиновников у него для нас нет. Он просто их тасует туда сюда, а сделать глубокий анализ эффективности каждого чиновника корпуса А всё как то недосуг!
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1649
Re: Светлана ШЕФЕР: Цены растут как на дрожжах!
Отправлено: 25.01.25 - 14:58
saba
желаю Вам выздоровления!
желаю Вам выздоровления!
Светлана ШЕФЕР: Цены растут как на дрожжах!
Отправлено: 25.01.25 - 15:59
Цитата:
У нас во власти, и в АП, и в правительстве, и в парламенте, практически нет людей с государственным уровнем мышления.
В основном там сидят те, кто ко всем вопросам относятся с позиции "а что Я с этого иметь буду?"
В этом вся проблема.
saba:
У нас во власти, и в АП, и в правительстве, и в парламенте, практически нет людей с государственным уровнем мышления.
В основном там сидят те, кто ко всем вопросам относятся с позиции "а что Я с этого иметь буду?"
В этом вся проблема.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6851
Светлана ШЕФЕР: Цены растут как на дрожжах!
Отправлено: 25.01.25 - 16:52
Цитата:
Я сейчас не знаком ни с одним человеком из власти, не могу так судить! По прошедшим годам могу с уверенностью сказать, что процентов 80, а то и 90 чиновников на местном уровне коррупции не подвержены. Не потому, что святые, а потому,что вопросы, которые они курируют не подразумевают решения чьих то насущных вопросов!
Skeptic:
Я сейчас не знаком ни с одним человеком из власти, не могу так судить! По прошедшим годам могу с уверенностью сказать, что процентов 80, а то и 90 чиновников на местном уровне коррупции не подвержены. Не потому, что святые, а потому,что вопросы, которые они курируют не подразумевают решения чьих то насущных вопросов!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 634
Re: Светлана ШЕФЕР: Цены растут как на дрожжах!
Отправлено: 25.01.25 - 18:22
Даже Сталин говорил: Кадры решают все" А сейчас, нет кадров, работающих на молчаливый источник власти. Нужно менять мышление мечтателя на мышление реалиста! В любой стране основой независимости является экономика, а не плюрализм мнений многих болтунов, просителей, экспертов, которые научились забалтывать народ, могут только лишь прогнозировать экономическую составляющую как погоду в том или ином регионе или говорить сколько будет стоить доллар, евро и на сколько упадет тенге, а так все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо! Власть страны, до сих пор жестко не поступает с преступными кланами, коррупционерами, раздавая бюджетные деньги, ничего не производя, надеялась на стоимость нефти, газа, урана, пшеницы, при этом застолбив свою экономическую политику, ориентируясь лишь на доллар и на рубль, поскольку находится в ЕАЭС. Непонятно почему? Доля экспорта из РК совсем мизерная по сравнению даже с воюющей Россией, которая даже воюя, умудряется завозить свои товары, произведенные в России. Если нет ответственности среди самой власти, что никто её не будет устанавливать, даже Парламент! Поэтому власти не надо огребать простой народ, живущий от зарплаты до зарплаты, надо начинать с жесткой кадровой политики, которая могла привлечь инвестиции, заставить любыми способами всех работать на благо страны, сможет уничтожить коррупцию путем профилактических мер, типа смертной казни, а не брать займы у других стран, обязать тех, кто набрал незаконным путем свое состояние раскошелиться для удержания независимости и недопущения хаоса! США может занять доллары РК, но тогда независимости не будет, будет смертная казнь над преступниками! Нужно срочно заняться всеми преступными кланами снизу доверху. Избавившись от преступных кланов, нужно работать в области налогообложения, убрав многие преференции, субсидии, иждивенчество среди источника власти, провести реальную работу по исполнению действующего законодательства, организовать спрос с депутатов всех уровней, вплоть до депутатов Парламента, проверив КПД их действий, установить спрос с депутатов местного управления (маслихаты) и если не справляются с обязанностями, то лишать права пожизненно быть депутатом на всех уровнях. Если этого не делать, что Китай, и другие страны спокойно войдут со своими товарами в нашу страну, где никто не нес и не несет ответственности перед народом, который думает, что он независим от доллара, рубля, и станет руководить экономическими вопросами!
Светлана ШЕФЕР: Цены растут как на дрожжах!
Отправлено: 25.01.25 - 18:48
Цитата:
Назарбаев как-то выдал мечтателям "жить, как в АмерикеНазарбаев как-то выдал мечтателям "жить, как в Америке
Никакой разницы нет, по вашему - а, по моему есть: - он имел ввиду совсем другое и именно ТО о чём я и сказал, но не то что вы сказали.
В вашем данном случае: - получилось, лишь бы : "...КУКАРЕКНУТЬ...", но не вышло, как и в случае с вашим утверждением о "...ЗАПРЕТЕ русского языка...." - ну дальше вы поняли о чём я.
Цитата:
Вот именно СВОЮ жизнь я организую так что мои бывшие соседи немцы, и коллеги моей жены, - КАЖДЫЙ год приезжают ко мне и к супруге в гости из самого центра Европы, из самой ФРГ.
И у некоторых есть мысль, естественно по пьянке- после бежбармачка, охоты и рыбалки, обратно переехать домой, к себе: - я их ОТГОВАРИВАЮ.
А, по поводу ОБЩЕЙ организации ЖИЗНИ в стране: - так эти требование предъявите руководителям страны- они же САМИ рвались на выборах занять руководящие должностя, их НИКТО силком не заставлял, вот и спрашивайте у них за их работу по ОРГАНИЗАЦИИ жизни своим гражданам.
[Исправлено: ACROS, 25.01.2025 - 19:49]
Skeptic:
Какая разница, что он имел в виду?
Какая разница, что он имел в виду?
Назарбаев как-то выдал мечтателям "жить, как в АмерикеНазарбаев как-то выдал мечтателям "жить, как в Америке
Никакой разницы нет, по вашему - а, по моему есть: - он имел ввиду совсем другое и именно ТО о чём я и сказал, но не то что вы сказали.
В вашем данном случае: - получилось, лишь бы : "...КУКАРЕКНУТЬ...", но не вышло, как и в случае с вашим утверждением о "...ЗАПРЕТЕ русского языка...." - ну дальше вы поняли о чём я.
Цитата:
Skeptic:
СВОЮ жизнь в СВОЕЙ стране так, чтобы В НЕЁ стремились ПЕРЕЕХАТЬ
СВОЮ жизнь в СВОЕЙ стране так, чтобы В НЕЁ стремились ПЕРЕЕХАТЬ
Вот именно СВОЮ жизнь я организую так что мои бывшие соседи немцы, и коллеги моей жены, - КАЖДЫЙ год приезжают ко мне и к супруге в гости из самого центра Европы, из самой ФРГ.
И у некоторых есть мысль, естественно по пьянке- после бежбармачка, охоты и рыбалки, обратно переехать домой, к себе: - я их ОТГОВАРИВАЮ.
А, по поводу ОБЩЕЙ организации ЖИЗНИ в стране: - так эти требование предъявите руководителям страны- они же САМИ рвались на выборах занять руководящие должностя, их НИКТО силком не заставлял, вот и спрашивайте у них за их работу по ОРГАНИЗАЦИИ жизни своим гражданам.
[Исправлено: ACROS, 25.01.2025 - 19:49]
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