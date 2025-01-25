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Как госорганы прокомментировали пожар в здании сельского акимата в Костанайской области
Как госорганы прокомментировали пожар в здании сельского акимата в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51000
Как госорганы прокомментировали пожар в здании сельского акимата в Костанайской области
Отправлено: 25.01.25 - 17:01
- Строительство пожарной части в селе Айдарлы не предусмотрено в соответствии с действующими нормативами, основанными на численности населения, - отметили в Департаменте по ЧС Костанайской области.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 634
Re: Как госорганы прокомментировали пожар в здании сельского...
Отправлено: 25.01.25 - 17:01
Вот вам налицо бездеятельность МИО Карасуского района, даже оставшееся в наследие от коммунистов здание не смогли уберечь, не говоря о том, что они вообще, что-то могут созидать! Это скорее всего по их вине могло сгореть здание, поэтому предлагаю, установить виновников пожара, и за их счет построить новое здание по решению суда!
Re: Как госорганы прокомментировали пожар в здании сельского...
Отправлено: 25.01.25 - 17:05
Андрей, спасибо!
С момента пожара Аманкарагайского леса, потом на следующий год с момента пожара в Абайской области, каких-то коренных изменений в пожарной безопасности населенных пунктов не произошло. Оказывается даже в Койбагоре нет пожарных машин а ведь станция поселок большой.
А вообще, согласись, много недосказанности.
А главная недосказанность это время. Главная это для ДЧС.
Когда поступил звонок? Когда приехала первая пожарка и начали тушить пожар?
Когда приехали с Карасу?
С Железнодорожное, это же село Октябрьское 30 км.
С Карасу ехать - 80 км.
Сколько пожарных машин одновременно тушили? Или когда приехали и увидели что спасать уже бесполезно, то и что "корячиться". На видео в предыдущей статье видна одна пожарка и вроде еще несколько которые стояли поодаль.
А собственно, как в том фильме:- мужик подними руку а потом резко опусти со словами ... с ним, с этим бывшим клубом Зачем их эти совковые при Совке построили
С момента пожара Аманкарагайского леса, потом на следующий год с момента пожара в Абайской области, каких-то коренных изменений в пожарной безопасности населенных пунктов не произошло. Оказывается даже в Койбагоре нет пожарных машин а ведь станция поселок большой.
А вообще, согласись, много недосказанности.
А главная недосказанность это время. Главная это для ДЧС.
Когда поступил звонок? Когда приехала первая пожарка и начали тушить пожар?
Когда приехали с Карасу?
С Железнодорожное, это же село Октябрьское 30 км.
С Карасу ехать - 80 км.
Сколько пожарных машин одновременно тушили? Или когда приехали и увидели что спасать уже бесполезно, то и что "корячиться". На видео в предыдущей статье видна одна пожарка и вроде еще несколько которые стояли поодаль.
А собственно, как в том фильме:- мужик подними руку а потом резко опусти со словами ... с ним, с этим бывшим клубом Зачем их эти совковые при Совке построили
Re: Как госорганы прокомментировали пожар в здании сельского...
Отправлено: 25.01.25 - 17:21
Цитата:
Мышку жалко, не спасли!
абике:
Вот вам налицо бездеятельность
Вот вам налицо бездеятельность
Мышку жалко, не спасли!
Re: Как госорганы прокомментировали пожар в здании сельского...
Отправлено: 25.01.25 - 17:36
Пресс- служба Департамента по ЧС:-"Благодаря оперативным действиям спасателей удалось локализовать огонь, отбить значительную часть здания и спасти ценное имущество, которое находилось на первом этаже" Они даже здесь при очевидном хвалят себя, какие оперативные действия? Есть ведь видео, ночью снимали как во всех окнах пламя. Пресс-служба Департамента по ЧС : "удалось локализовать огонь, отбить значительную часть здания и спасти ценное имущество, которое находилось на первом этаже." Так пожар начался и никого ведь из пожарных не было, это ведь сами работники акимата и ТОО свои вещи вынесли... вот только мышку не смогли
Все, на сегодня мне хватит...
Все, на сегодня мне хватит...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7342
Re: Как госорганы прокомментировали пожар в здании сельского...
Отправлено: 25.01.25 - 17:42
Цитата:
, а деревянное строение быстро воспламенилось
Так какое же оно всё таки это здание акимата: - каменное или же деревянное ???
Если пресс-служба ДЧС ведёт речь о каменном здание акимата, то что за ещё деревянное строение быстро воспламенилось и горело ???
Цитата://противопожарная защита обеспечивается силами местных исполнительных органов/
Знаем как обеспечивается противопожарная защита силами МИО - аким при малейшей искре и пожаре бежит к главам кх- конечно помогаем, но бывает так что техника или ВСЯ на приколе и людей распустили или же вся техника в поле - посевная или убрка и сенокос.
И как правило: НИКТО и НИКОГДА вам не компенсирует твои затраты на пожаре: - ГСМ или там повредил что то у техники.
Кушмурунец23:
, а деревянное строение быстро воспламенилось
Так какое же оно всё таки это здание акимата: - каменное или же деревянное ???
Если пресс-служба ДЧС ведёт речь о каменном здание акимата, то что за ещё деревянное строение быстро воспламенилось и горело ???
Цитата://противопожарная защита обеспечивается силами местных исполнительных органов/
Знаем как обеспечивается противопожарная защита силами МИО - аким при малейшей искре и пожаре бежит к главам кх- конечно помогаем, но бывает так что техника или ВСЯ на приколе и людей распустили или же вся техника в поле - посевная или убрка и сенокос.
И как правило: НИКТО и НИКОГДА вам не компенсирует твои затраты на пожаре: - ГСМ или там повредил что то у техники.
Re: Как госорганы прокомментировали пожар в здании сельского...
Отправлено: 25.01.25 - 18:23
Цитата:
Каменное, кирпичное. А главное, ни как не хотят говорить главное!
Это Время! Когда поступил сигнал о пожаре?
Далее, по моему, идет сигнал "Тревога" Расчет собирается, одевает снаряжение и т.д. Включают сирену, все транспортные средства пропускают пожарную технику а она на самой большой скорости едет на место пожара. И далее по приезду действует быстро согласно правилам и инструкциям.
На фото этой статьи видно как идет пар или дым на крыше и гражданские люди на ступеньках. Далее на первой статье есть видео где тоже еще светло и один расчет что то там делает... есть еще ночное видео на котором все полыхает в окнах. Сами стены не горят, потому что они не из дерева
Почему я "зацепился" за этот случай? Так потому что, как мы видим, если бы здесь была внезапная ситуация (как сначала утверждали что деревянное здание) с людьми, то людей явно не спасли? Сколько длилось возгорание крыши? Секунды, минуты или часы? Или там деревянные конструкции были облиты горючими материалами и они резко воспламенились и огонь проник на нижние этажи? Так там же перекрытие и оно покрыто не горючими, как правило, материалами...
В общем, все мне понятно. Да и всем остальным тоже. Главное что люди не пострадали! Вот только мышку жалко, не спасли!
ACROS:
какое же оно всё таки это здание
какое же оно всё таки это здание
Каменное, кирпичное. А главное, ни как не хотят говорить главное!
Это Время! Когда поступил сигнал о пожаре?
Далее, по моему, идет сигнал "Тревога" Расчет собирается, одевает снаряжение и т.д. Включают сирену, все транспортные средства пропускают пожарную технику а она на самой большой скорости едет на место пожара. И далее по приезду действует быстро согласно правилам и инструкциям.
На фото этой статьи видно как идет пар или дым на крыше и гражданские люди на ступеньках. Далее на первой статье есть видео где тоже еще светло и один расчет что то там делает... есть еще ночное видео на котором все полыхает в окнах. Сами стены не горят, потому что они не из дерева
Почему я "зацепился" за этот случай? Так потому что, как мы видим, если бы здесь была внезапная ситуация (как сначала утверждали что деревянное здание) с людьми, то людей явно не спасли? Сколько длилось возгорание крыши? Секунды, минуты или часы? Или там деревянные конструкции были облиты горючими материалами и они резко воспламенились и огонь проник на нижние этажи? Так там же перекрытие и оно покрыто не горючими, как правило, материалами...
В общем, все мне понятно. Да и всем остальным тоже. Главное что люди не пострадали! Вот только мышку жалко, не спасли!
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1649
Как госорганы прокомментировали пожар в здании сельского акимата в Костанайской области
Отправлено: 25.01.25 - 18:41
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