Отправлено: - 18:00

Жителю Северо-Казахстанской области после отменили штраф за прогрев автомобиля свыше 5 минут, но тема вышла уже далеко за пределы одной области, охватив весь Казахстан. Вслед за недовольством водителей в сети распространились мемы и шутки на эту тему, захватив почти все информпространство соцсетей.