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≡ Штраф отменили, но шутки остались: прогрев авто за 5 минут стал мемом января
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51000
Штраф отменили, но шутки остались: прогрев авто за 5 минут стал мемом января
Отправлено: 25.01.25 - 18:00
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Жителю Северо-Казахстанской области после отменили штраф за прогрев автомобиля свыше 5 минут, но тема вышла уже далеко за пределы одной области, охватив весь Казахстан. Вслед за недовольством водителей в сети распространились мемы и шутки на эту тему, захватив почти все информпространство соцсетей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42969
Re: Штраф отменили, но шутки остались: прогрев авто за 5 минут...
Отправлено: 25.01.25 - 18:00
#1
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Да, тут Токаев конечно перебарщивать стал над народом..
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