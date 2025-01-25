Отправлено: - 18:23

ACROS:

какое же оно всё таки это здание

Цитата:Каменное, кирпичное. А главное, ни как не хотят говорить главное!Далее, по моему, идет сигнал "Тревога" Расчет собирается, одевает снаряжение и т.д. Включают сирену, все транспортные средства пропускают пожарную технику а она на самой большой скорости едет на место пожара. И далее по приезду действует быстро согласно правилам и инструкциям.На фото этой статьи видно как идет пар или дым на крыше и гражданские люди на ступеньках. Далее на первой статье есть видео где тоже еще светло и один расчет что то там делает... есть еще ночное видео на котором все полыхает в окнах. Сами стены не горят, потому что они не из дереваПочему я "зацепился" за этот случай? Так потому что, как мы видим, если бы здесь была внезапная ситуация (как сначала утверждали что деревянное здание) с людьми, то людей явно не спасли? Сколько длилось возгорание крыши? Секунды, минуты или часы? Или там деревянные конструкции были облиты горючими материалами и они резко воспламенились и огонь проник на нижние этажи? Так там же перекрытие и оно покрыто не горючими, как правило, материалами...В общем, все мне понятно. Да и всем остальным тоже. Главное что люди не пострадали! Вот только мышку жалко, не спасли!