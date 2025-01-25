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≡ Штраф за прогрев автомобиля больше 5 минут отменили казахстанцу
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51000
Штраф за прогрев автомобиля больше 5 минут отменили казахстанцу
Отправлено: 25.01.25 - 10:46
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- Сотрудником полиции допущены процессуальные нарушения при составлении протокола и не добыты доказательства вины правонарушителя, - сообщает прокуратура СКО. - действия полицейских признаны незаконными, производство по делу прекращено за отсутствием состава правонарушения.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
674
Re: Штраф за прогрев автомобиля больше 5 минут отменили...
Отправлено: 25.01.25 - 10:46
#1
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все-таки есть еще мыслящие люди в соответствующих службах.Но мало. Иначе бы и порядка больше было бы и народу спокойнее, без нервозов.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6851
Re: Штраф за прогрев автомобиля больше 5 минут отменили...
Отправлено: 25.01.25 - 11:02
#2
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Вчера ночью прочитал, на работе,где не вспомню, не пытайте, возможно неправда, хотя очень похоже на то, правда!
Один человек подсчитал что в 2024 году казахстанцы заплатили штрафов более чем на 300 миллиардов тенге и количество их по сравнению с 2023 годом возросло на 40 процентов. Если нас грубо 20 миллионов, то каждый включая младенцев заплатил по 15000 тенге. Кто там говорил:"Не нарушайте и будет вам счастье"!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7342
Re: Штраф за прогрев автомобиля больше 5 минут отменили...
Отправлено: 25.01.25 - 11:03
#3
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Цитата:
рихард:
есть еще мыслящие люди в соответствующих службах


Единственное: этим !мыслящим" людям нужен был ПИНОК в одно место для принятия соответствующего и самое главное- ЗДРАВОГО решения, в данном случае роль автора пинка сыграла СОЦИАЛЬНАЯ сеть и волна негативных и самое главное ИРОНИЧЕСКИХ комментариев социума.
Теперь как будут оправдываться бывший второй полицейский страны, а ныне сенатор и министр экологии ПОДДЕРЖАВШИЕ норму о ПЯТИ минутах прогрева ?

Кстати про министра: - видел его видео прогрева авто, "Хюндай" вроде, так вот : пара со рта когда сидишь в холодной машине у него НЕТ и запотевших лобовых стёкол то же НЕТ: - значит правы комментаторы которые писали под роликом- мол авто было прогрето заранее или же выехало с паркинга.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7378
Re: Штраф за прогрев автомобиля больше 5 минут отменили...
Отправлено: 25.01.25 - 11:41
#4
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Я тоже раньше по наивности думал,что прокурорские самые порядочные люди, пока из ихних рядов не выпросил у меня в долг двести долларов,мол жена едет отдыхать,помоги. Так и след простыл,ни денег,ни привета. Ау, Талғат!,долг платежом красен.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1649
Re: Штраф за прогрев автомобиля больше 5 минут отменили...
Отправлено: 25.01.25 - 14:40
#5
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водятлы, вам западло в гараже машину ставить? или западло далеко ходить?
так вот, ставьте свои чадящие корыта не у подъезда хотя бы. в подъезде, пока спустишься с 10 этажа, задохнешься от ваших корыт :-x
иначе начнется, что есть в ютюбе
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
634
Re: Штраф за прогрев автомобиля больше 5 минут отменили...
Отправлено: 25.01.25 - 17:22
#6
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Думаю, такой прогревающий мозги закон, он же провоцирующий источника власти на перемены, будет отменен как абсурдный. Если есть спор, то надо провести народный референдум о признании незаконным действия депутатов Парламента РК, принявших данную норму! Думаю, не надо провоцировать народ, которому первый президент обещал "золотые горы, рай" в населенных пунктах, где мороз за 40 градусов ниже нуля, а на деле создал фактические условия для коррупции, для иждивенчества многих, в том числе и среди глав КХ, директоров ТОО, которые с протянутой рукой из Крузака просят субсидии у гос-ва,т.е. наживаются, а платить честно и добросовестно работникам не хотят! А там рады, ведь можно субсидию поделить между дающими и просящими, и снова плакать, что погибаем отец родной! Такое отношение называется развалом страны, где живут одни иждивенцы и мечтающие бездельники! Был потоп, и там не упустили возможность наживиться те, у кого был доступ! Таими действиями или бездействиями, госорганы подрывают веру народа в будущее. Был лозунг Ленина: верхи не могут управлять по-новому, а низы не могут жить по старому
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7342
Re: Штраф за прогрев автомобиля больше 5 минут отменили...
Отправлено: 25.01.25 - 17:29
#7
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Цитата:
абике:
платить честно и добросовестно работникам не хотят


Фамилии и имя таких директоров, знаете?? Напишите.

Цитата:
electro:
пока спустишься с 10 этажа,


В Костанае есть 10-ные дома ??
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