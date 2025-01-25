Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Человек - Доктор - Государственник. Сохранят ли в Костанае память о Наримане Газизовиче Исмагулове? Есть предложение!
Человек - Доктор - Государственник. Сохранят ли в Костанае память о Наримане Газизовиче Исмагулове? Есть предложение!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать