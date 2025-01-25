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≡ Человек - Доктор - Государственник. Сохранят ли в Костанае память о Наримане Газизовиче Исмагулове? Есть предложение!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51000
Человек - Доктор - Государственник. Сохранят ли в Костанае память о Наримане Газизовиче Исмагулове? Есть предложение!
Отправлено: 25.01.25 - 17:26
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Я обращаюсь со страниц «НГ» к акиму области и секретарю облмаслихата. Рекламировать-пиарить имя Наримана Газизовича Исмагулова нет необходимости. Он много сделал для людей. Настала наша очередь воздать должное памяти легендарного Человека.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11530
Re: Человек - Доктор - Государственник. Сохранят ли в Костанае...
Отправлено: 25.01.25 - 17:26
#1
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-- Знал лично . Перевязку мне сделал , когда медсестра отлучилась .
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