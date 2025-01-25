Re: Штраф за прогрев автомобиля больше 5 минут отменили...

Отправлено: - 17:22

Думаю, такой прогревающий мозги закон, он же провоцирующий источника власти на перемены, будет отменен как абсурдный. Если есть спор, то надо провести народный референдум о признании незаконным действия депутатов Парламента РК, принявших данную норму! Думаю, не надо провоцировать народ, которому первый президент обещал "золотые горы, рай" в населенных пунктах, где мороз за 40 градусов ниже нуля, а на деле создал фактические условия для коррупции, для иждивенчества многих, в том числе и среди глав КХ, директоров ТОО, которые с протянутой рукой из Крузака просят субсидии у гос-ва,т.е. наживаются, а платить честно и добросовестно работникам не хотят! А там рады, ведь можно субсидию поделить между дающими и просящими, и снова плакать, что погибаем отец родной! Такое отношение называется развалом страны, где живут одни иждивенцы и мечтающие бездельники! Был потоп, и там не упустили возможность наживиться те, у кого был доступ! Таими действиями или бездействиями, госорганы подрывают веру народа в будущее. Был лозунг Ленина: верхи не могут управлять по-новому, а низы не могут жить по старому