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Штраф за прогрев автомобиля больше 5 минут отменили казахстанцу
Штраф за прогрев автомобиля больше 5 минут отменили казахстанцу
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51000
Штраф за прогрев автомобиля больше 5 минут отменили казахстанцу
Отправлено: 25.01.25 - 10:46
- Сотрудником полиции допущены процессуальные нарушения при составлении протокола и не добыты доказательства вины правонарушителя, - сообщает прокуратура СКО. - действия полицейских признаны незаконными, производство по делу прекращено за отсутствием состава правонарушения.
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 674
Re: Штраф за прогрев автомобиля больше 5 минут отменили...
Отправлено: 25.01.25 - 10:46
все-таки есть еще мыслящие люди в соответствующих службах.Но мало. Иначе бы и порядка больше было бы и народу спокойнее, без нервозов.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6851
Re: Штраф за прогрев автомобиля больше 5 минут отменили...
Отправлено: 25.01.25 - 11:02
Вчера ночью прочитал, на работе,где не вспомню, не пытайте, возможно неправда, хотя очень похоже на то, правда!
Один человек подсчитал что в 2024 году казахстанцы заплатили штрафов более чем на 300 миллиардов тенге и количество их по сравнению с 2023 годом возросло на 40 процентов. Если нас грубо 20 миллионов, то каждый включая младенцев заплатил по 15000 тенге. Кто там говорил:"Не нарушайте и будет вам счастье"!
Один человек подсчитал что в 2024 году казахстанцы заплатили штрафов более чем на 300 миллиардов тенге и количество их по сравнению с 2023 годом возросло на 40 процентов. Если нас грубо 20 миллионов, то каждый включая младенцев заплатил по 15000 тенге. Кто там говорил:"Не нарушайте и будет вам счастье"!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7342
Re: Штраф за прогрев автомобиля больше 5 минут отменили...
Отправлено: 25.01.25 - 11:03
Цитата:
Единственное: этим !мыслящим" людям нужен был ПИНОК в одно место для принятия соответствующего и самое главное- ЗДРАВОГО решения, в данном случае роль автора пинка сыграла СОЦИАЛЬНАЯ сеть и волна негативных и самое главное ИРОНИЧЕСКИХ комментариев социума.
Теперь как будут оправдываться бывший второй полицейский страны, а ныне сенатор и министр экологии ПОДДЕРЖАВШИЕ норму о ПЯТИ минутах прогрева ?
Кстати про министра: - видел его видео прогрева авто, "Хюндай" вроде, так вот : пара со рта когда сидишь в холодной машине у него НЕТ и запотевших лобовых стёкол то же НЕТ: - значит правы комментаторы которые писали под роликом- мол авто было прогрето заранее или же выехало с паркинга.
рихард:
есть еще мыслящие люди в соответствующих службах
есть еще мыслящие люди в соответствующих службах
Единственное: этим !мыслящим" людям нужен был ПИНОК в одно место для принятия соответствующего и самое главное- ЗДРАВОГО решения, в данном случае роль автора пинка сыграла СОЦИАЛЬНАЯ сеть и волна негативных и самое главное ИРОНИЧЕСКИХ комментариев социума.
Теперь как будут оправдываться бывший второй полицейский страны, а ныне сенатор и министр экологии ПОДДЕРЖАВШИЕ норму о ПЯТИ минутах прогрева ?
Кстати про министра: - видел его видео прогрева авто, "Хюндай" вроде, так вот : пара со рта когда сидишь в холодной машине у него НЕТ и запотевших лобовых стёкол то же НЕТ: - значит правы комментаторы которые писали под роликом- мол авто было прогрето заранее или же выехало с паркинга.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7378
Re: Штраф за прогрев автомобиля больше 5 минут отменили...
Отправлено: 25.01.25 - 11:41
Я тоже раньше по наивности думал,что прокурорские самые порядочные люди, пока из ихних рядов не выпросил у меня в долг двести долларов,мол жена едет отдыхать,помоги. Так и след простыл,ни денег,ни привета. Ау, Талғат!,долг платежом красен.
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1649
Re: Штраф за прогрев автомобиля больше 5 минут отменили...
Отправлено: 25.01.25 - 14:40
водятлы, вам западло в гараже машину ставить? или западло далеко ходить?
так вот, ставьте свои чадящие корыта не у подъезда хотя бы. в подъезде, пока спустишься с 10 этажа, задохнешься от ваших корыт
иначе начнется, что есть в ютюбе
так вот, ставьте свои чадящие корыта не у подъезда хотя бы. в подъезде, пока спустишься с 10 этажа, задохнешься от ваших корыт
иначе начнется, что есть в ютюбе
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 634
Re: Штраф за прогрев автомобиля больше 5 минут отменили...
Отправлено: 25.01.25 - 17:22
Думаю, такой прогревающий мозги закон, он же провоцирующий источника власти на перемены, будет отменен как абсурдный. Если есть спор, то надо провести народный референдум о признании незаконным действия депутатов Парламента РК, принявших данную норму! Думаю, не надо провоцировать народ, которому первый президент обещал "золотые горы, рай" в населенных пунктах, где мороз за 40 градусов ниже нуля, а на деле создал фактические условия для коррупции, для иждивенчества многих, в том числе и среди глав КХ, директоров ТОО, которые с протянутой рукой из Крузака просят субсидии у гос-ва,т.е. наживаются, а платить честно и добросовестно работникам не хотят! А там рады, ведь можно субсидию поделить между дающими и просящими, и снова плакать, что погибаем отец родной! Такое отношение называется развалом страны, где живут одни иждивенцы и мечтающие бездельники! Был потоп, и там не упустили возможность наживиться те, у кого был доступ! Таими действиями или бездействиями, госорганы подрывают веру народа в будущее. Был лозунг Ленина: верхи не могут управлять по-новому, а низы не могут жить по старому
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7342
Re: Штраф за прогрев автомобиля больше 5 минут отменили...
Отправлено: 25.01.25 - 17:29
Цитата:
Фамилии и имя таких директоров, знаете?? Напишите.
Цитата:
В Костанае есть 10-ные дома ??
абике:
платить честно и добросовестно работникам не хотят
платить честно и добросовестно работникам не хотят
Фамилии и имя таких директоров, знаете?? Напишите.
Цитата:
electro:
пока спустишься с 10 этажа,
пока спустишься с 10 этажа,
В Костанае есть 10-ные дома ??
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