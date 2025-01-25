Отправлено: - 14:02

saba:

Потому что пока мы осваиваем их прошлое, они уже ушли в будущее.

Цитата:Здесь главная проблема в том, что наши чиновники из своих забугорных вояжей привозят домой исключительно "промежнародный" опыт, позволяющий поглубже залезть народу в карман.Всё, что позволяет делать наоборот, для них не интересно....С другой сторны - развитие технологий. Практически вся современная бытовуха, ширпотреб, появляется на наших прилавках одновременно с прилавками по всему миру.