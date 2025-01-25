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Причина в конфискации или «Алаш-Орде»?
Причина в конфискации или «Алаш-Орде»?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50997
Причина в конфискации или «Алаш-Орде»?
Отправлено: 25.01.25 - 11:09
При перечитывании архивных документов внимание остановилось на информационном сообщении Кустанайского окружного комитета ВКП (б) райкомам партии в связи с восстанием в Батпакаринском районе в ноябре 1929 года, в разгар конфискации байских хозяйств.
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Re: Причина в конфискации или «Алаш-Орде»?
Отправлено: 25.01.25 - 11:09
Дед мой қажы Байтас,с приходом красных комиссаров был вызван в райцентр (Зеренда) вместе с зажиточными местными баями, однако видимо смог договориться о добровольной передаче имущества ввиде несколько коров,кобыл,десяток овец и разного хлама в счёт создаваемого в нашей деревне колхоза Первомайский. Несмотря на причитания и проклятия его байбише Қатиры,сам добровольно отогнал скотт на колхозное подворье. Возможно этим спас себе жизнь, однако гонению подвергся мой отец,его шестнадцатилетнего, оказались принимать все учебные заведения в Кокшетау, Шортанды (ныне Щучинск) и Петропавловске. Тогда он, пешком добрался до Омска и уехал во Владивосток. До сих пор сохранились его переписка с отцом на арабской вязи,письма вскрывались для экспертизы вездесущим НКВД,долго блуждали по кабинетам,пока не будут заверены гербой печатью.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7339
Re: Причина в конфискации или «Алаш-Орде»?
Отправлено: 25.01.25 - 11:13
Цитата:
Надо было и вам, как деду - договориться с ментами - добровольно что нибудь им дали- и они отстали бы от вас, и не было бы никакого протокола и не ждали бы столько лет его переделки и бизнес ваш не пострадал бы.
сайлау курманов:
однако видимо смог договориться о добровольной передаче
однако видимо смог договориться о добровольной передаче
Надо было и вам, как деду - договориться с ментами - добровольно что нибудь им дали- и они отстали бы от вас, и не было бы никакого протокола и не ждали бы столько лет его переделки и бизнес ваш не пострадал бы.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17452
Re: Причина в конфискации или «Алаш-Орде»?
Отправлено: 25.01.25 - 13:47
Цитата:
Цитата:
Ага восставшие кричали о восстановлении мечети и сожгли дом муллы))
Советская власть как всегда п***ит и как всегда п***ит мелко и тупо
Лишь бы выставить всех дурачками
Причем что смешно, в то же время в советской школе рассказывали какие герои были те кто восстал вместе с Пугачевым против царской власти, восстание кстати проходило как раз и в Костанайском регионе.
Цитата:
Причем как и при Пугачёве восставшие распространяли слухи что царь Петр вернулся
Катьку свергли итд
Но против царской власти восставать это хорошо
Против советской плохо, только злые баи могли там поступить))
В общем сами запутались в своей бредовой идеологии в итоге советская власть так никчемно и сгинула
сожжены все дела партийно-советских учреждений, дом муллы
Цитата:
Лозунги восставших гласили: «Долой Советскую власть!», «Возврат на прежние места высланных баев, конфискованного имущества и земли», «Долой коммунистов!», «Восстановление церквей, мечетей
Ага восставшие кричали о восстановлении мечети и сожгли дом муллы))
Советская власть как всегда п***ит и как всегда п***ит мелко и тупо
Лишь бы выставить всех дурачками
Причем что смешно, в то же время в советской школе рассказывали какие герои были те кто восстал вместе с Пугачевым против царской власти, восстание кстати проходило как раз и в Костанайском регионе.
Цитата:
Главари распространяли слухи, что Калинин убит, Сталин сбежал, что советской власти пришел конец, скоро придет Садвакасов
Причем как и при Пугачёве восставшие распространяли слухи что царь Петр вернулся
Катьку свергли итд
Но против царской власти восставать это хорошо
Против советской плохо, только злые баи могли там поступить))
В общем сами запутались в своей бредовой идеологии в итоге советская власть так никчемно и сгинула
Re: Причина в конфискации или «Алаш-Орде»?
Отправлено: 25.01.25 - 13:59
Надо было и вам, как деду - договориться с ментами
Вы не путаете красных комиссаров с нынешними мародерами. Вопрос личного обогащения и общественного,две противополярные и не совместимые вещи.
Re: Причина в конфискации или «Алаш-Орде»?
Отправлено: 25.01.25 - 14:07
В общем сами запутались в своей бредовой идеологии в итоге советская власть так никчемно и сгинула
Эй гражданина,на башку снег упадет! Вам на башку ничего не падала? Не надо мешать мух с котлетами,вы же прекрасно видели как меченный с алкашом власть делили, пока ФСБшники не прижали обоих и повернули процесс вспять,однако было поздно,но ещё можно спасти
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