Отправлено: - 13:47

сожжены все дела партийно-советских учреждений, дом муллы

Лозунги восставших гласили: «Долой Советскую власть!», «Возврат на прежние места высланных баев, конфискованного имущества и земли», «Долой коммунистов!», «Восстановление церквей, мечетей

Главари распространяли слухи, что Калинин убит, Сталин сбежал, что советской власти пришел конец, скоро придет Садвакасов

Цитата:Цитата:Ага восставшие кричали о восстановлении мечети и сожгли дом муллы))Советская власть как всегда п***ит и как всегда п***ит мелко и тупоЛишь бы выставить всех дурачкамиПричем что смешно, в то же время в советской школе рассказывали какие герои были те кто восстал вместе с Пугачевым против царской власти, восстание кстати проходило как раз и в Костанайском регионе.Цитата:Причем как и при Пугачёве восставшие распространяли слухи что царь Петр вернулсяКатьку свергли итдНо против царской власти восставать это хорошоПротив советской плохо, только злые баи могли там поступить))В общем сами запутались в своей бредовой идеологии в итоге советская власть так никчемно и сгинула