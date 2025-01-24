Отправлено: - 13:56

Добринцофф:

То что айфон во многом отстал от конкурентов они узнают потом,но это не главное, сейчас и сегодня главное БРЕНД

Цитата:Ну бренд он и в Африке бренд и никуда от этого не деться.Младшему купил Рэдми просто 13, за 80 тысяч, на пятилетие, сейчас уже почти 6, да и то он иногда просит тоже айфон.Но еще раз, айфон хорош когда ты всеми игрушками эппл владеешь, часики, наушники, ноутбуки и всякая приблуда, как у нашего старшего, просто один айфон это просто телефон, хотя и хорош, не спорю.