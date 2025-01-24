НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ iPhone 16: новые горизонты технологий
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50997
iPhone 16: новые горизонты технологий
Отправлено: 24.01.25 - 20:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последняя модель iPhone 16 не стала исключением, предлагая пользователям нечто действительно революционное. На сайте iPhone на technodom.kz представлен в полном ассортименте, что позволяет выбрать именно ту модель, которая соответствует вашим ожиданиям и требованиям.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42968
Re: iPhone 16: новые горизонты технологий
Отправлено: 25.01.25 - 13:56
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
То что айфон во многом отстал от конкурентов они узнают потом,но это не главное, сейчас и сегодня главное БРЕНД

Ну бренд он и в Африке бренд и никуда от этого не деться.
Младшему купил Рэдми просто 13, за 80 тысяч, на пятилетие, сейчас уже почти 6, да и то он иногда просит тоже айфон.
Но еще раз, айфон хорош когда ты всеми игрушками эппл владеешь, часики, наушники, ноутбуки и всякая приблуда, как у нашего старшего, просто один айфон это просто телефон, хотя и хорош, не спорю.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42968
Re: iPhone 16: новые горизонты технологий
Отправлено: 25.01.25 - 13:58
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я год назад в марте купил в Технодоме по предзаказу

Сто лет там не был.
Помню последнее что там покупал это стиралки по 39990.
Когда то были такие цены.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: сайлау курманов

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS