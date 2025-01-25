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≡ Светлана ШЕФЕР: Цены растут как на дрожжах!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50997
Светлана ШЕФЕР: Цены растут как на дрожжах!
Отправлено: 25.01.25 - 10:15
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Неволею судьбы мне приходится собирать чеки после каждой покупки и хранить их долгое время. Поэтому, встретив очередную заметку о повышении цен, решила провести небольшое сравнение по часто приобретаемым продуктам питания в одном и том же магазине.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7339
Re: Светлана ШЕФЕР: Цены растут как на дрожжах!
Отправлено: 25.01.25 - 12:22
#15
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Цитата:
Добринцофф:
привязан не столько к доллару сколько к рублю,с

Цитата:
Добринцофф:
Казахстан привязан не столько к доллару сколько к рублю


Совершенно верно: - давно это говорил и говорю- мы на 99% привязаны к России.
Кто следит за экономикой: - курс рубля буквально недавно по отношению к доллару укрепился и МГНОВЕННО это отразилось на нашем тенге- за УАН доллар стали давать 520 тенг.

Цитата:
Добринцофф:
рубльтенге 13


Элементарно вернётся 2014 год.
Очереди на границах за ДЕШЁВЫМ российским товаром.
Аллюр в тот год продал всего 50 или 60 машин.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7339
Re: Светлана ШЕФЕР: Цены растут как на дрожжах!
Отправлено: 25.01.25 - 12:27
#16
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Цитата:
Skeptic:
Где я вам столько американцев возьму?


Он имел ввиду не про уровень жизни, а про- ДЕМОКРАТИЮ.
Там вопрос возник в связи с какими то конституционными правами и обязанностями граждан.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42968
Re: Светлана ШЕФЕР: Цены растут как на дрожжах!
Отправлено: 25.01.25 - 13:50
#17
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За солярку в начале повоевали и все.
Всех зачистили и теперь государство делает все что хочет..
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2010
Светлана ШЕФЕР: Цены растут как на дрожжах!
Отправлено: 25.01.25 - 14:02
#18
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Цитата:
saba:
Потому что пока мы осваиваем их прошлое, они уже ушли в будущее.

Здесь главная проблема в том, что наши чиновники из своих забугорных вояжей привозят домой исключительно "промежнародный" опыт, позволяющий поглубже залезть народу в карман.
Всё, что позволяет делать наоборот, для них не интересно.
...
С другой сторны - развитие технологий. Практически вся современная бытовуха, ширпотреб, появляется на наших прилавках одновременно с прилавками по всему миру.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2010
Светлана ШЕФЕР: Цены растут как на дрожжах!
Отправлено: 25.01.25 - 14:05
#19
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Цитата:
ACROS:

Какая разница, что он имел в виду?
Надо организовывать СВОЮ жизнь в СВОЕЙ стране так, чтобы В НЕЁ стремились ПЕРЕЕХАТЬ из-за границы, а не стремились УЕХАТЬ ИЗ НЕЁ за границу.
Во всех смыслах.
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