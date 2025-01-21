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ACROS:

Этим высказыванием вы оправдываете: поговорку "...рыба где глубже, человек где лучше...", или свой или Макса переезд на ПМЖ на ненавистый вам ЗАПАД, не так ли ?

ACROS:

Русские тоже к этой категории относятся- СБРОД ?

ACROS:

"..фашио.." - это по итальянски- союз, обьединение, не более того. И начиналось как обьединение сапожников, каменщиков и прочего мастерового люда.

Цитата:Ни в коем случае, это реально жизнь и так живут миллионы, это вы больше ограничены своей "мнимой Родиной", не поймите предвзято. И без обид. Я знаю много людей, просто по миру путешествуют.Цитата:А у кого и что они отжали?Вы путаете божий дар с яичницей!Цитата:фашио может и союз, но не об этом речь была - полное слово фашизм и не по итальянски...