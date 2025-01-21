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≡ Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50993
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 10:35
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В свой первый день после возвращения в Белый дом Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия, отменил программы беженцев и разнообразия, вновь вышел из Парижского соглашения и объявил ЧП на границе.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42959
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 21:57
#210
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Испортили страницу, ау
А, вот началась новая, но исправить бы не мешало ту предыдущую

[Исправлено: 111, 24.01.2025 - 22:58]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3881
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 25.01.25 - 00:14
#211
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Цитата:
ACROS:
Этим высказыванием вы оправдываете: поговорку "...рыба где глубже, человек где лучше...", или свой или Макса переезд на ПМЖ на ненавистый вам ЗАПАД, не так ли ?

Ни в коем случае, это реально жизнь и так живут миллионы, это вы больше ограничены своей "мнимой Родиной", не поймите предвзято. И без обид. Я знаю много людей, просто по миру путешествуют.
Цитата:
ACROS:
Русские тоже к этой категории относятся- СБРОД ?

А у кого и что они отжали?
Вы путаете божий дар с яичницей! :lol:
Цитата:
ACROS:
"..фашио.." - это по итальянски- союз, обьединение, не более того. И начиналось как обьединение сапожников, каменщиков и прочего мастерового люда.


фашио может и союз, но не об этом речь была - полное слово фашизм и не по итальянски...
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