Последняя модель iPhone 16 не стала исключением, предлагая пользователям нечто действительно революционное. На сайте iPhone на technodom.kz представлен в полном ассортименте, что позволяет выбрать именно ту модель, которая соответствует вашим ожиданиям и требованиям. Читать новость
Мы будем где то ближе к марту покупать айфон 256 номер просто 16 своему. Конечно, с 14 про Макс ему не сравниться, который есть у жены, но для школяра само то.. В первой школе там у 70ти процентов эти афончики..
Мне не надо ничего показывать, каждый сам решает, что покупать. Статья просто реклама, вот я и выложил, тоже рекламу конкурента. Считаю дешевле, качество и возможностей больше и лучше. А кому что приобретать, пусть решает каждый сам для себя. Меня это не интересует.
111: В первой школе там у 70ти процентов эти афончики..
да дети они такие,у них ещё нет собственного мнения,главное что бы в стае ты был не хуже других,у нас было примерно то же самое когда все хотели купить свитер "Бойз""джинсы мальвины" и китайские кросовки на липучках. То что айфон во многом отстал от конкурентов они узнают потом,но это не главное, сейчас и сегодня главное БРЕНД
Насчёт магазина где покупать хорошо подумайте прежде чем сделать выбор. Я год назад в марте купил в Технодоме по предзаказу Samsung Galaxy S24 Ultra,так они просрочили все сроки какие только можно было и пока я не начал звонить к ним ,никто и несобирался его отдавать.Свой смартфон в итоге я просто забрал у них в магазине,к тому времени он уже дней 10 просто продавался без всяких предзаказов. Вот такой вот он технодом.
Сейчас посетителей на этом форуме: 92, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 92
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать