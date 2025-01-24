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≡ iPhone 16: новые горизонты технологий
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50993
iPhone 16: новые горизонты технологий
Отправлено: 24.01.25 - 20:10
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Последняя модель iPhone 16 не стала исключением, предлагая пользователям нечто действительно революционное. На сайте iPhone на technodom.kz представлен в полном ассортименте, что позволяет выбрать именно ту модель, которая соответствует вашим ожиданиям и требованиям.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1148
Re: iPhone 16: новые горизонты технологий
Отправлено: 24.01.25 - 20:10
#1
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Цитата:
Дизайн iPhone 16 поражает своей элегантностью и продуманностью

чем кирпич от эпл отличается от таких же 100500 китайских кирпичей?))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42959
Re: iPhone 16: новые горизонты технологий
Отправлено: 24.01.25 - 21:05
#2
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Мы будем где то ближе к марту покупать айфон 256 номер просто 16 своему.
Конечно, с 14 про Макс ему не сравниться, который есть у жены, но для школяра само то..
В первой школе там у 70ти процентов эти афончики..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3881
iPhone 16: новые горизонты технологий
Отправлено: 24.01.25 - 21:15
#3
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//В этой статье мы рассмотрим основные особенности и преимущества нового iPhone 16//

А чего там рассматривать, кроме цены? У него даже искусственного интеллекта ещё нет. Лицензию у Гугла купить не успели.
Предлагаю лучше рассмотреть Google Pixel 9 Pro XL 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 24.01.2025 - 22:27]
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1646
iPhone 16: новые горизонты технологий
Отправлено: 24.01.25 - 21:18
#4
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Цитата:
111:

ну куда вам, без "понтов" :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42959
iPhone 16: новые горизонты технологий
Отправлено: 24.01.25 - 21:55
#5
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Цитата:
Эл-починно:
него даже искусственного интеллекта ещё нет. Л

Ну это для тех, у кого в голове нет мозга наверно, кто хочет впихнуть железякой себе интеллект в голову.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3881
iPhone 16: новые горизонты технологий
Отправлено: 24.01.25 - 21:59
#6
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Цитата:
111:
Ну это для тех, у кого в голове нет мозга наверно

Не, про тебя там ни слова и лицензия не нужна. :lol: 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42959
iPhone 16: новые горизонты технологий
Отправлено: 24.01.25 - 22:06
#7
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Цитата:
Эл-починно:
, про тебя там ни слова и лицензия

Как возьмем 16й, потом покажу
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3881
iPhone 16: новые горизонты технологий
Отправлено: 24.01.25 - 22:12
#8
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Цитата:
111:
Как возьмем 16й, потом покажу

Мне не надо ничего показывать, каждый сам решает, что покупать. Статья просто реклама, вот я и выложил, тоже рекламу конкурента. Считаю дешевле, качество и возможностей больше и лучше. А кому что приобретать, пусть решает каждый сам для себя. Меня это не интересует.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42959
iPhone 16: новые горизонты технологий
Отправлено: 24.01.25 - 22:17
#9
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Цитата:
Эл-починно:
Считаю дешевле, качество и возможностей больше и лучше. А

Айфон это система коммуникаций между эпплами, прежде вмего в США, это удобно.
Конечно просто айфон один, это ничего для нас
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42959
iPhone 16: новые горизонты технологий
Отправлено: 24.01.25 - 22:25
#10
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А пока мой 15й.
Хотя для сайта НГ использую старый добрый Сяоми, айфон меня при цитировании в НГ просто вырубает

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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10209
Re: iPhone 16: новые горизонты технологий
Отправлено: 24.01.25 - 23:59
#11
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Цитата:
С каждым годом компания Apple продолжает удивлять своих поклонников инновациями и технологическими достижениями.

Источник:

Добавили одну кнопку,вроде это всё что было нового по сравнению с Ипхон 15 :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10209
Re: iPhone 16: новые горизонты технологий
Отправлено: 25.01.25 - 00:05
#12
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Цитата:
111:
В первой школе там у 70ти процентов эти афончики..

да дети они такие,у них ещё нет собственного мнения,главное что бы в стае ты был не хуже других,у нас было примерно то же самое когда все хотели купить свитер "Бойз""джинсы мальвины" и китайские кросовки на липучках.
То что айфон во многом отстал от конкурентов они узнают потом,но это не главное, сейчас и сегодня главное БРЕНД
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10209
iPhone 16: новые горизонты технологий
Отправлено: 25.01.25 - 00:13
#13
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Цитата:
Преимущества покупки на technodom.kz

Источник:

Насчёт магазина где покупать хорошо подумайте прежде чем сделать выбор.
Я год назад в марте купил в Технодоме по предзаказу Samsung Galaxy S24 Ultra,так они просрочили все сроки какие только можно было и пока я не начал звонить к ним ,никто и несобирался его отдавать.Свой смартфон в итоге я просто забрал у них в магазине,к тому времени он уже дней 10 просто продавался без всяких предзаказов.
Вот такой вот он технодом.

[Исправлено: Добринцофф, 25.01.2025 - 01:46]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3881
iPhone 16: новые горизонты технологий
Отправлено: 25.01.25 - 00:33
#14
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Цитата:
Добринцофф:
Вот такой вот он технодом.

Ну так реклама, на то и реклама! :lol:
Всем много известный Лёня Голубков, тоже много чего обещал, МММ !!!
Реклама - она такая! 8-)
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