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≡ 12 кг наркотиков изъяли полицейские у сельчанина в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50993
12 кг наркотиков изъяли полицейские у сельчанина в Костанайской области
Отправлено: 24.01.25 - 22:34
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7 кг марихуаны и 5 кг гашиша они обнаружили у жителя п. Сарыколь. Во время обыска полицейские обнаружили в доме мужчины ведра из под майонеза, бидон, пластиковые бутылки, пакеты и электронные весы, в которых находились наркотики растительного происхождения.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
631
Re: 12 кг наркотиков изъяли полицейские у сельчанина в...
Отправлено: 24.01.25 - 22:34
#1
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Это означает, что даже в деревнях и аулах наркоту легко найти. Поэтому правоохранители обязаны каждого проверять на потребление наркотиков особенно водителей, не работающих, и других маргиналов!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3881
12 кг наркотиков изъяли полицейские у сельчанина в Костанайской области
Отправлено: 24.01.25 - 23:36
#2
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//7 кг марихуаны и 5 кг гашиша//

Я не знаток конечно, но разве это не одно и тоже. К тому же в Европе разрешено уже к употреблению. Тут было столько статей с ориентацией, на уровень европы, в чём тут тогда проблема? :lol: 8-)

ПС - конечно не в таких количествах. Но если будет разрешено , то и не будет дилеров. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 25.01.2025 - 00:58]
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1646
12 кг наркотиков изъяли полицейские у сельчанина в Костанайской области
Отправлено: 24.01.25 - 23:44
#3
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