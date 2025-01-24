Отправлено: - 23:36

[Исправлено: Эл-починно, 25.01.2025 - 00:58]

//7 кг марихуаны и 5 кг гашиша//Я не знаток конечно, но разве это не одно и тоже. К тому же в Европе разрешено уже к употреблению. Тут было столько статей с ориентацией, на уровень европы, в чём тут тогда проблема?ПС - конечно не в таких количествах. Но если будет разрешено , то и не будет дилеров.