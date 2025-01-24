Отправлено: - 23:01

[Исправлено: Эл-починно, 25.01.2025 - 00:07]

НЕ хочу на все тридцать с лишним лет наговаривать. Но из года в год и регулярно, эта тема тут на обсуждение или предоставление к чтению предоставлена. Я даже не хочу обсуждать сколько это уже лет тут. Просто один вопрос? Столько всего делается из европы перенимается, неужели только опыт горячего водоснабжения не перенимается?А нет вспомнил, электроснабжение как то тоже хромает, то там, то сям отключат. Мне отчитываться не нужно. Не тот ранг, а вот перед населением бы могли отчитаться. Почему из года в год так происходит и ничего в сторону (качественного снабжения) не меняется?