НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Оденем «голые» трубы. Заплатка для теплотрассы
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50993
Оденем «голые» трубы. Заплатка для теплотрассы
Отправлено: 24.01.25 - 23:01
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новые сообщения о теплотрассах без изоляции в редакцию на этой неделе не поступало. Поэтому мы проверяем состояние «голых» труб из предыдущих номеров и призываем читателей быть активнее. Неужели проблема с изоляцией теплотрасс в Костанае уже решена?
Две недели назад, 10 января, «НГ» писала, что небольшой участок труб, заходящих в дом № 114 по ул. Алтынсарина, без изоляции. Об этом сообщала жительница Костаная Гульбаршим АХМЕТОВА.
- Я звонила в КТЭК несколько раз. Обещают, но не изолируют. Так и греем улицу, - рассказывала она.
Читать статью

Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3881
Оденем «голые» трубы. Заплатка для теплотрассы
Отправлено: 24.01.25 - 23:01
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НЕ хочу на все тридцать с лишним лет наговаривать. Но из года в год и регулярно, эта тема тут на обсуждение или предоставление к чтению предоставлена. Я даже не хочу обсуждать сколько это уже лет тут. Просто один вопрос? Столько всего делается из европы перенимается, неужели только опыт горячего водоснабжения не перенимается? 8-) :lol:
А нет вспомнил, электроснабжение как то тоже хромает, то там, то сям отключат. Мне отчитываться не нужно. Не тот ранг, а вот перед населением бы могли отчитаться. Почему из года в год так происходит и ничего в сторону (качественного снабжения) не меняется?

[Исправлено: Эл-починно, 25.01.2025 - 00:07]
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3881
Оденем «голые» трубы. Заплатка для теплотрассы
Отправлено: 24.01.25 - 23:13
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я кажется понял - это традиция такая! :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 89, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 89
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS