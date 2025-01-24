Re: "Что ты хочешь? Твоя мечта?" - Что привлекает...

Отправлено: - 18:54

Цитата:///Что привлекает людей в финансовых пирамидах///



Как что привлекает: - ХАЛЯВА, ХАЛЯВА и ещё раз ХАЛЯВА !!!



Я 42 года в сельском хозяйстве и 25 лет как работаю "сам на себя" и только только, лишь с недавних пор стал видеть результаты своего труда (квартиры, машины, отдых за рубежом, и прочее) : - сколько за это время я попадал на "засуху", на "неурожаи" и на мокрую и дождливую осень, не считая седых волос, инфаркт, микроинсульт и ТРИ операции на сердце.

А, эти люди хотят "сейчас" и за "один" раз заработать на квартиру и притом НИЧЕГО не делая, как кот Буратино на Поле Чудес.

Жалко их конечно, но такого не бывает: - СРАЗУ и почти ДАРОМ.