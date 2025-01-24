НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Что ты хочешь? Твоя мечта?" - Что привлекает людей в финансовых пирамидах, рассказали на процессе над руководительницей подразделения Finiko в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50992
"Что ты хочешь? Твоя мечта?" - Что привлекает людей в финансовых пирамидах, рассказали на процессе над руководительницей подразделения Finiko в Костанае
Отправлено: 24.01.25 - 18:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Айкумыс ТУРМАГАМБЕТОВА сообщила в суде, что взяла в кредит $1 150 и принесла деньги подсудимой Людмиле Трофимовой. А также привлекла в пирамиду сноху и тётю. По словам потерпевшей, ее мечтой была квартира.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7326
Re: "Что ты хочешь? Твоя мечта?" - Что привлекает...
Отправлено: 24.01.25 - 18:54
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:///Что привлекает людей в финансовых пирамидах///

Как что привлекает: - ХАЛЯВА, ХАЛЯВА и ещё раз ХАЛЯВА !!!

Я 42 года в сельском хозяйстве и 25 лет как работаю "сам на себя" и только только, лишь с недавних пор стал видеть результаты своего труда (квартиры, машины, отдых за рубежом, и прочее) : - сколько за это время я попадал на "засуху", на "неурожаи" и на мокрую и дождливую осень, не считая седых волос, инфаркт, микроинсульт и ТРИ операции на сердце.
А, эти люди хотят "сейчас" и за "один" раз заработать на квартиру и притом НИЧЕГО не делая, как кот Буратино на Поле Чудес.
Жалко их конечно, но такого не бывает: - СРАЗУ и почти ДАРОМ.
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
631
Re: "Что ты хочешь? Твоя мечта?" - Что привлекает...
Отправлено: 24.01.25 - 22:29
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Источником бед является жадность, и она перемыкает качественное мышление. Такие не подлежат жалости ни в коем случае. Вторым источником бед является скудоумие, это когда работают только ноги. Этих еще как-то можно понять! И третьим источником бед является доверие(наивность, простота), желание помочь, даже к совсем незнакомым голосам мошенников, поступающих из сотового телефона! Этих можно назвать потерпевшими по несчастью! Таким образом, такие преступления, а также коррупционные, сбыт наркоты, убийства в будущем, гос-вом, будут караться очень строго, вплоть до смертной казни, чтобы не создавались условия социального взрыва в обществе! Все это идет к этому!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 70, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 70
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS