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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1267
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 12:22
Цитата:
Не способен ценить гражданин одно из величайших благ - одиночество. Никакое е.....о слух не облевывает своим идиотским мнением не справившегося даже со школьной программой индивида. Зрение не поганится отсутствием вкуса, глупостью навыков, по недоумию
называемых практическими, и поведения.
saba:
Н.Гнедич
Н.Гнедич
Не способен ценить гражданин одно из величайших благ - одиночество. Никакое е.....о слух не облевывает своим идиотским мнением не справившегося даже со школьной программой индивида. Зрение не поганится отсутствием вкуса, глупостью навыков, по недоумию
называемых практическими, и поведения.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1267
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 12:35
Цитата:
Какое счастье быть обойденным подобными глупостями
saba:
Но у нас,как то по старинке
Но у нас,как то по старинке
Какое счастье быть обойденным подобными глупостями
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 14:08
Цитата:
Непорядок!
Кого он обозвал?
Срочно в суд!
electro:
Вы, обзывая людей другой страны "оленеводами"
Вы, обзывая людей другой страны "оленеводами"
Непорядок!
Кого он обозвал?
Срочно в суд!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 14:11
Цитата:
Да, сюда в область приезжает любой богатый, наши все перед ними бегают, начиная с акима,
ACROS:
кто на ТОРЕ или впереди- те у кого есть деньги, должность или что
кто на ТОРЕ или впереди- те у кого есть деньги, должность или что
Да, сюда в область приезжает любой богатый, наши все перед ними бегают, начиная с акима,
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 14:56
Думал кто же такой Оленевод
В Яндекс картинках набрал Главный оленевод России и вот что выдало
picture hosting
[Исправлено: 111, 24.01.2025 - 15:57]
В Яндекс картинках набрал Главный оленевод России и вот что выдало
[Исправлено: 111, 24.01.2025 - 15:57]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 15:00
Цитата:
Цитата:
А это просто оказалось,племянник написал в Ак Орду, наверное больше никто не приглашал
Цитата:
У нас только мама и папа мои были с регалиями.Маму Сталин награждал "За доблестный труд в годы ВОВ, папу Хрущев"За освоение целинных и залежных земель ", у брата,как и у меня ничего нет, поэтому просто племянник.
abaika95:
племянник случайно не сын того самого?)
племянник случайно не сын того самого?)
Цитата:
ACROS:
Ни фига себе - крутой у вас племянник.
Ни фига себе - крутой у вас племянник.
А это просто оказалось,племянник написал в Ак Орду, наверное больше никто не приглашал
Цитата:
abaika95:
племянник случайно не сын того самого?)
племянник случайно не сын того самого?)
У нас только мама и папа мои были с регалиями.Маму Сталин награждал "За доблестный труд в годы ВОВ, папу Хрущев"За освоение целинных и залежных земель ", у брата,как и у меня ничего нет, поэтому просто племянник.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 15:16
Цитата:
интересно, какого года рождения она?
saba:
регалиями.Маму Сталин награждал "За доблестный труд в годы ВОВ
регалиями.Маму Сталин награждал "За доблестный труд в годы ВОВ
интересно, какого года рождения она?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7325
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 17:38
Цитата:
Так просто ???
saba:
это просто оказалось,племянник написал в Ак Орду
это просто оказалось,племянник написал в Ак Орду
Так просто ???
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7325
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 17:47
Цитата:
Любой БОГАТЫЙ- Любой ГОС.СЛУЖАЩИЙ- Синонимы, потому что бизнесмен- это гос.служащии и наоборот.
Недавно тут кто то писал, про сращивание бизнеса с властью.
Кулагин - всю жизнь гос.служащий - и владелец более 75 000 га самых плодородных земель в Акмолинской области и так далее - сыновья, жёны, сёстры, братья, зятья, дочери, мамы, папы - все УСПЕШНЫЕ бизнесмены у гос.служащих, а кому МАЛО досталось или ничего не досталось или должность не дали - то те как правило- оппозиционеры ( Бутя, Кожагельдин, Жакиянов, Аблязлв и прочие).
Под любым гос.служащим надо понимать - естественно агашки из группы "Б".
111:
любой богатый
любой богатый
Любой БОГАТЫЙ- Любой ГОС.СЛУЖАЩИЙ- Синонимы, потому что бизнесмен- это гос.служащии и наоборот.
Недавно тут кто то писал, про сращивание бизнеса с властью.
Кулагин - всю жизнь гос.служащий - и владелец более 75 000 га самых плодородных земель в Акмолинской области и так далее - сыновья, жёны, сёстры, братья, зятья, дочери, мамы, папы - все УСПЕШНЫЕ бизнесмены у гос.служащих, а кому МАЛО досталось или ничего не досталось или должность не дали - то те как правило- оппозиционеры ( Бутя, Кожагельдин, Жакиянов, Аблязлв и прочие).
Под любым гос.служащим надо понимать - естественно агашки из группы "Б".
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 19:12
Вот, Трамп пришёл, теперь всем сказочным ура-патриотам капут (Конец) будет! .
[Исправлено: Kairat stayer, 24.01.2025 - 20:13]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 19:13
Цитата:
1930 го, увы была, но дожила до 91 года и ещё бы жила, если бы не ковид
N0name:
какого года рождения она?
какого года рождения она?
1930 го, увы была, но дожила до 91 года и ещё бы жила, если бы не ковид
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 19:13
Цитата:
Мы сами удивились!
ACROS:
просто
просто
Мы сами удивились!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 19:16
Цитата:
Читал разные паблики, смотрел разные сайты везде ждут, когда же от говорильни к делу перейдет? Но словесная диарея пока никак не проходит!
[Исправлено: saba, 24.01.2025 - 20:17]
Kairat stayer:
Трамп пришёл,
Трамп пришёл,
Читал разные паблики, смотрел разные сайты везде ждут, когда же от говорильни к делу перейдет? Но словесная диарея пока никак не проходит!
[Исправлено: saba, 24.01.2025 - 20:17]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 19:20
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 19:21
Цитата:
Полгода, а может за 100 дней справится, нужно будет подождать. Чёта многие говорят, что каюк не за горами!
Тут, я должен написать - будем наблюдать за развитием событий! .
saba:
Читал разные паблики, смотрел разные сайты везде ждут, когда же от говорильни к делу перейдет? Но словесная диарея пока никак не проходит!
Читал разные паблики, смотрел разные сайты везде ждут, когда же от говорильни к делу перейдет? Но словесная диарея пока никак не проходит!
Полгода, а может за 100 дней справится, нужно будет подождать. Чёта многие говорят, что каюк не за горами!
Тут, я должен написать - будем наблюдать за развитием событий! .
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