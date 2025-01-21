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≡ Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50990
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 10:35
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В свой первый день после возвращения в Белый дом Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия, отменил программы беженцев и разнообразия, вновь вышел из Парижского соглашения и объявил ЧП на границе.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1131
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 16:09
#195
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Цитата:
Kairat stayer:

как отмечал выше © и 500лет назад 🤣
мой рейтинг круче! на основании >World Economics<!
выше в рейтинге взято, как аксиома и константа
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6490
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 16:29
#196
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Цитата:
N0name:
мой рейтинг круче! на основании >World Economics<!


Хех, крутой! Да уж, чувствуется липовое величие или как говорит Виталий шляпное,
мой рейтинг круче!

Занимают 4 место по ППС в мире,
значит они лучшие и крутые! :-P :-P :-P .
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42935
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 16:42
#197
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Трамп посоветовал Путину вспомнить про Лом в Задний проход?
Или все же это сложности перевода и Путину не нужно бояться?
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1131
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 16:47
#198
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Цитата:
Kairat stayer:
липовое величие

а что лучше быть ВЕЛИЧИЕМ или бегунком? 😂
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42935
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 16:56
#199
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Может быть Трамп вспомнил про Задний проход, чтоб россиянам было понятней, ведь они занимают одно из первых мест по просмотру так сказать анального порно и огромный привет Саше Грей, любимице россиян так сказать, которая была приглашена в Россию как Жерар Депардье или Стивен Сигал..
Но тогда у Трампа эти слова не выглядят как наказание, а скорее как некое поощрение для россиян..
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1131
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 17:06
#200
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на переговорах с трампом😂
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1131
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 17:10
#201
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Цитата:
111:
ведь они занимают одно из первых мест по просмотру так сказать анального порно

ты откуда знаешь, мониторишь свйты специфического содержания?🤣🤣🤣.
да уШ))) "у кого что болит"...
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6490
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 18:06
#202
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Цитата:
N0name:
а что лучше быть ВЕЛИЧИЕМ или бегунком? 😂


Величие то липовое, какой вы заносчивый ура-патриот! :lol: :lol: :lol:.

[Исправлено: Kairat stayer, 24.01.2025 - 19:18]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6490
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 18:14
#203
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Сорри, чёта песня деда Архимеда, не так пошла :-P :-P :-P .
Всё норм, Эх, всю планету патриот заносчивый, с дивана хочет завязать узлом!



[Исправлено: Kairat stayer, 24.01.2025 - 19:24]
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1131
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 18:15
#204
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Цитата:
Kairat stayer:
[video]https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0&oq=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0&aqs=chrome..69i57j33i160.9563j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:00b91f02,vid:qUQpIscNs5Q,st:0[

па руске пешы, да!😂
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1131
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 18:18
#205
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Цитата:
Kairat stayer:
video]https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0&oq=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0&aqs=chrome..69i57j33i160.9563j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:00b91f02,vid:qUQpIscNs5Q,st:0[/video]

пешы па руске, да!😂
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1131
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 18:22
#206
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Цитата:
Kairat stayer:
ура-патриот


патриот))
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1131
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 18:28
#207
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Цитата:
Kairat stayer:
Величие


I am God!
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1131
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 18:33
#208
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Цитата:
Kairat stayer:
Сорри, чёта песня деда Архимеда, не так пошла

руки дрожали наверное, так торопился)))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7325
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 24.01.25 - 19:21
#209
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Цитата:
N0name:
на переговорах с трампом😂


Впервые об этом перевёл и сказал Путину - "ВСТАВИТЬ" - о смысле его фамилии на английском языке Джордж Буш-младший на личной встрече.
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