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Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50990
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 10:35
В свой первый день после возвращения в Белый дом Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия, отменил программы беженцев и разнообразия, вновь вышел из Парижского соглашения и объявил ЧП на границе.
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Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 16:09
Цитата:
как отмечал выше © и 500лет назад 🤣
мой рейтинг круче! на основании >World Economics<!
выше в рейтинге взято, как аксиома и константа
Kairat stayer:
как отмечал выше © и 500лет назад 🤣
мой рейтинг круче! на основании >World Economics<!
выше в рейтинге взято, как аксиома и константа
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 16:29
Цитата:
Хех, крутой! Да уж, чувствуется липовое величие или как говорит Виталий шляпное,
мой рейтинг круче!
Занимают 4 место по ППС в мире,
значит они лучшие и крутые! .
N0name:
мой рейтинг круче! на основании >World Economics<!
мой рейтинг круче! на основании >World Economics<!
Хех, крутой! Да уж, чувствуется липовое величие или как говорит Виталий шляпное,
мой рейтинг круче!
Занимают 4 место по ППС в мире,
значит они лучшие и крутые! .
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42935
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 16:42
Трамп посоветовал Путину вспомнить про Лом в Задний проход?
Или все же это сложности перевода и Путину не нужно бояться?
Или все же это сложности перевода и Путину не нужно бояться?
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 16:47
Цитата:
а что лучше быть ВЕЛИЧИЕМ или бегунком? 😂
Kairat stayer:
липовое величие
липовое величие
а что лучше быть ВЕЛИЧИЕМ или бегунком? 😂
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42935
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 16:56
Может быть Трамп вспомнил про Задний проход, чтоб россиянам было понятней, ведь они занимают одно из первых мест по просмотру так сказать анального порно и огромный привет Саше Грей, любимице россиян так сказать, которая была приглашена в Россию как Жерар Депардье или Стивен Сигал..
Но тогда у Трампа эти слова не выглядят как наказание, а скорее как некое поощрение для россиян..
Но тогда у Трампа эти слова не выглядят как наказание, а скорее как некое поощрение для россиян..
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 17:06
на переговорах с трампом😂
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 17:10
Цитата:
ты откуда знаешь, мониторишь свйты специфического содержания?🤣🤣🤣.
да уШ))) "у кого что болит"...
111:
ведь они занимают одно из первых мест по просмотру так сказать анального порно
ведь они занимают одно из первых мест по просмотру так сказать анального порно
ты откуда знаешь, мониторишь свйты специфического содержания?🤣🤣🤣.
да уШ))) "у кого что болит"...
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 18:06
Цитата:
Величие то липовое, какой вы заносчивый ура-патриот! .
[Исправлено: Kairat stayer, 24.01.2025 - 19:18]
N0name:
а что лучше быть ВЕЛИЧИЕМ или бегунком? 😂
а что лучше быть ВЕЛИЧИЕМ или бегунком? 😂
Величие то липовое, какой вы заносчивый ура-патриот! .
[Исправлено: Kairat stayer, 24.01.2025 - 19:18]
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 18:14
Сорри, чёта песня деда Архимеда, не так пошла .
Всё норм, Эх, всю планету патриот заносчивый, с дивана хочет завязать узлом!
[Исправлено: Kairat stayer, 24.01.2025 - 19:24]
Всё норм, Эх, всю планету патриот заносчивый, с дивана хочет завязать узлом!
[Исправлено: Kairat stayer, 24.01.2025 - 19:24]
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 18:15
Цитата:
па руске пешы, да!😂
Kairat stayer:
[video]https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0&oq=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0&aqs=chrome..69i57j33i160.9563j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:00b91f02,vid:qUQpIscNs5Q,st:0[
[video]https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0&oq=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0&aqs=chrome..69i57j33i160.9563j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:00b91f02,vid:qUQpIscNs5Q,st:0[
па руске пешы, да!😂
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 18:18
Цитата:
пешы па руске, да!😂
Kairat stayer:
video]https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0&oq=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0&aqs=chrome..69i57j33i160.9563j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:00b91f02,vid:qUQpIscNs5Q,st:0[/video]
video]https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0&oq=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0&aqs=chrome..69i57j33i160.9563j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:00b91f02,vid:qUQpIscNs5Q,st:0[/video]
пешы па руске, да!😂
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 18:22
Цитата:
патриот))
Kairat stayer:
ура-патриот
ура-патриот
патриот))
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 18:28
Цитата:
I am God!
Kairat stayer:
Величие
Величие
I am God!
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 18:33
Цитата:
руки дрожали наверное, так торопился)))
Kairat stayer:
Сорри, чёта песня деда Архимеда, не так пошла
Сорри, чёта песня деда Архимеда, не так пошла
руки дрожали наверное, так торопился)))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7325
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 24.01.25 - 19:21
Цитата:
Впервые об этом перевёл и сказал Путину - "ВСТАВИТЬ" - о смысле его фамилии на английском языке Джордж Буш-младший на личной встрече.
N0name:
на переговорах с трампом😂
на переговорах с трампом😂
Впервые об этом перевёл и сказал Путину - "ВСТАВИТЬ" - о смысле его фамилии на английском языке Джордж Буш-младший на личной встрече.
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