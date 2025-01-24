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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 97 из 98«1...95969798»
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1267
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 12:22
#1441
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Цитата:
saba:
Н.Гнедич

Не способен ценить гражданин одно из величайших благ - одиночество. Никакое е.....о слух не облевывает своим идиотским мнением не справившегося даже со школьной программой индивида. Зрение не поганится отсутствием вкуса, глупостью навыков, по недоумию
называемых практическими, и поведения.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1267
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 12:35
#1442
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Цитата:
saba:
Но у нас,как то по старинке

Какое счастье быть обойденным подобными глупостями
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42935
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 14:08
#1443
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Цитата:
electro:
Вы, обзывая людей другой страны "оленеводами"

Непорядок!
Кого он обозвал?
Срочно в суд!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42935
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 14:11
#1444
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Цитата:
ACROS:
кто на ТОРЕ или впереди- те у кого есть деньги, должность или что

Да, сюда в область приезжает любой богатый, наши все перед ними бегают, начиная с акима,
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42935
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 14:56
#1445
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Думал кто же такой Оленевод
В Яндекс картинках набрал Главный оленевод России и вот что выдало

picture hosting

[Исправлено: 111, 24.01.2025 - 15:57]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6832
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 15:00
#1446
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Цитата:
abaika95:
племянник случайно не сын того самого?)

Цитата:
ACROS:
Ни фига себе - крутой у вас племянник.

А это просто оказалось,племянник написал в Ак Орду, наверное больше никто не приглашал :-)

Цитата:
abaika95:
племянник случайно не сын того самого?)

У нас только мама и папа мои были с регалиями.Маму Сталин награждал "За доблестный труд в годы ВОВ, папу Хрущев"За освоение целинных и залежных земель ", у брата,как и у меня ничего нет, поэтому просто племянник.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1131
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 15:16
#1447
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Цитата:
saba:
регалиями.Маму Сталин награждал "За доблестный труд в годы ВОВ

интересно, какого года рождения она?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7325
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 17:38
#1448
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Цитата:
saba:
это просто оказалось,племянник написал в Ак Орду


Так просто ???
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7325
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 17:47
#1449
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Цитата:
111:
любой богатый


Любой БОГАТЫЙ- Любой ГОС.СЛУЖАЩИЙ- Синонимы, потому что бизнесмен- это гос.служащии и наоборот.
Недавно тут кто то писал, про сращивание бизнеса с властью.
Кулагин - всю жизнь гос.служащий - и владелец более 75 000 га самых плодородных земель в Акмолинской области и так далее - сыновья, жёны, сёстры, братья, зятья, дочери, мамы, папы - все УСПЕШНЫЕ бизнесмены у гос.служащих, а кому МАЛО досталось или ничего не досталось или должность не дали - то те как правило- оппозиционеры ( Бутя, Кожагельдин, Жакиянов, Аблязлв и прочие).

Под любым гос.служащим надо понимать - естественно агашки из группы "Б".
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6490
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 19:12
#1450
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Вот, Трамп пришёл, теперь всем сказочным ура-патриотам капут (Конец) будет! :lol: :lol: :lol: .

[Исправлено: Kairat stayer, 24.01.2025 - 20:13]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6832
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 19:13
#1451
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Цитата:
N0name:
какого года рождения она?

1930 го, увы была, но дожила до 91 года и ещё бы жила, если бы не ковид
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6832
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 19:13
#1452
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Цитата:
ACROS:
просто

Мы сами удивились!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6832
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 19:16
#1453
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Цитата:
Kairat stayer:
Трамп пришёл,

Читал разные паблики, смотрел разные сайты везде ждут, когда же от говорильни к делу перейдет? Но словесная диарея пока никак не проходит!

[Исправлено: saba, 24.01.2025 - 20:17]
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1131
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 19:20
#1454
Комментарий проходит проверку.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6490
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 19:21
#1455
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Цитата:
saba:
Читал разные паблики, смотрел разные сайты везде ждут, когда же от говорильни к делу перейдет? Но словесная диарея пока никак не проходит!


Полгода, а может за 100 дней справится, нужно будет подождать. Чёта многие говорят, что каюк не за горами!
Тут, я должен написать - будем наблюдать за развитием событий! :-P :-P :-P .
Профайл
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