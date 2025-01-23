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≡ Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50990
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 23.01.25 - 20:45
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Социальные сети в Казахстане востребованы как среди обычных пользователей, так и в рядах блогеров. Казахских инфлюенсеров можно встретить в Ютубе, Инстаграме, Вконтакте и даже ТикТоке. Все они ведут видеоблоги, в которых показывают и рассказывают о мире, демонстрируют какие-то навыки и просто развлекают зрителя.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26149
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 24.01.25 - 19:12
#30
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Цитата:
ACROS:
вопрос о нац.принадлежности ( если там вообще об этом спрашивают, но всё таки гипотетически) вы как отвечаете: - что вы украинец ??

Да, так и отвечаю. У меня так и в документах записано. А мне канадцы отвечают: я - немец, или я меннонит, или я русский. Одного британца знаю, старенький дедуля. Много казахстанцев знаю - но ни одного казаха нет среди них.
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