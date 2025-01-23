Отправлено: - 19:12

ACROS:

вопрос о нац.принадлежности ( если там вообще об этом спрашивают, но всё таки гипотетически) вы как отвечаете: - что вы украинец ??

Цитата:Да, так и отвечаю. У меня так и в документах записано. А мне канадцы отвечают: я - немец, или я меннонит, или я русский. Одного британца знаю, старенький дедуля. Много казахстанцев знаю - но ни одного казаха нет среди них.