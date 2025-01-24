Re: Более 20 тонн груш запретили ввозить из Костанайской области...

Отправлено: - 19:10

Цитата:///При проверке выяснилось, что на этикетках не указано место происхождения груш/



Неужели: - что за ЛОХ такой что НЕ ЗНАЛ что нужно указывать именно это и на ШАРУ отравил фуры за 1000 км.??



Может быть и скорее всего-уверен, что тут что то другое: - ведь Россия так и не открыла границы для нашего зерна, хотя наши с 1 января открыли границу для ихнего зерна.