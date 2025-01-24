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≡ Более 20 тонн груш запретили ввозить из Костанайской области в Челябинскую
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50990
Более 20 тонн груш запретили ввозить из Костанайской области в Челябинскую
Отправлено: 24.01.25 - 19:10
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Специалисты Россельхознадзора совместно с погрануправлением ФСБ и таможенниками запретили ввозить в Челябинскую область 21 тонну китайских груш. Причиной стала неполная информация о продукции на этикетках.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7325
Re: Более 20 тонн груш запретили ввозить из Костанайской области...
Отправлено: 24.01.25 - 19:10
#1
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Цитата:///При проверке выяснилось, что на этикетках не указано место происхождения груш/

Неужели: - что за ЛОХ такой что НЕ ЗНАЛ что нужно указывать именно это и на ШАРУ отравил фуры за 1000 км.??

Может быть и скорее всего-уверен, что тут что то другое: - ведь Россия так и не открыла границы для нашего зерна, хотя наши с 1 января открыли границу для ихнего зерна.
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