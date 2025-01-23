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ACROS:

Первый раз слышу что на новогодние праздники картошка идёт на "УРА", как будто вернулось время осенних заготовок - это веская причина роста цены.

Цитата:.....что удивлятся ACROS люди переходят на картофель да капусту,подсобное хозяйство,мы на новый год большую кастрюлю наварили картошки в мундирах и встречали новый год на улице с ёлкой,наелись картошки до отвала на весь год жена,дети,внуки,братья,сёстры,вся родня соседи и пошли спать.....