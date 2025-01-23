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Дефицита нет, но вывозить запретили - Что происходит на казахстанском рынке картофеля, почему резко подорожал второй хлеб?
Дефицита нет, но вывозить запретили - Что происходит на казахстанском рынке картофеля, почему резко подорожал второй хлеб?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50990
Дефицита нет, но вывозить запретили - Что происходит на казахстанском рынке картофеля, почему резко подорожал второй хлеб?
Отправлено: 23.01.25 - 13:27
В Костанае, например, на рынке ОРТ цена на него с первой недели нового года выросла на 30%. Если 7 января за килограмм картофеля просили 190 тенге, то 18 января - уже 250-265 тенге, и цена не падает. В чем причины ценового скачка, «НГ» спросила у главы Союза картофелеводов Казахстана.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42935
Re: Дефицита нет, но вывозить запретили - Что происходит на...
Отправлено: 23.01.25 - 13:27
Re: Дефицита нет, но вывозить запретили - Что происходит на...
Отправлено: 23.01.25 - 15:17
Цитата://Спрос на продукты в праздники высокий, образовался определенный дефицит.//
Первый раз слышу что на новогодние праздники картошка идёт на "УРА", как будто вернулось время осенних заготовок - это веская причина роста цены.
Первый раз слышу что на новогодние праздники картошка идёт на "УРА", как будто вернулось время осенних заготовок - это веская причина роста цены.
Re: Дефицита нет, но вывозить запретили - Что происходит на...
Отправлено: 23.01.25 - 19:45
За последние 3 года наконец то цена поднялась,казалось бы вот сейчас фермеры заработают,но нет сказало правительство и закрыло границы.
Какой тогда смысл в таких условиях,развиваться,наращивать производство?
Когда картошки много она нафиг никому не нужна и колохзники работают по нулям,когда есть возможность заработать им вставляют палки в колёса.
Какой тогда смысл в таких условиях,развиваться,наращивать производство?
Когда картошки много она нафиг никому не нужна и колохзники работают по нулям,когда есть возможность заработать им вставляют палки в колёса.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1840
Re: Дефицита нет, но вывозить запретили - Что происходит на...
Отправлено: 24.01.25 - 00:25
Цитата:
.....что удивлятся ACROS люди переходят на картофель да капусту,подсобное хозяйство,мы на новый год большую кастрюлю наварили картошки в мундирах и встречали новый год на улице с ёлкой,наелись картошки до отвала на весь год жена,дети,внуки,братья,сёстры,вся родня соседи и пошли спать.....
ACROS:
Первый раз слышу что на новогодние праздники картошка идёт на "УРА", как будто вернулось время осенних заготовок - это веская причина роста цены.
Первый раз слышу что на новогодние праздники картошка идёт на "УРА", как будто вернулось время осенних заготовок - это веская причина роста цены.
.....что удивлятся ACROS люди переходят на картофель да капусту,подсобное хозяйство,мы на новый год большую кастрюлю наварили картошки в мундирах и встречали новый год на улице с ёлкой,наелись картошки до отвала на весь год жена,дети,внуки,братья,сёстры,вся родня соседи и пошли спать.....
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1840
Re: Дефицита нет, но вывозить запретили - Что происходит на...
Отправлено: 24.01.25 - 00:28
Цитата:
.......ты в бизнесе сколько лет Добринцофф? никак не можешь понять наш бизнесссссс....
Добринцофф:
Когда картошки много она нафиг никому не нужна и колохзники работают по нулям,когда есть возможность заработать им вставляют палки в колёса.
Когда картошки много она нафиг никому не нужна и колохзники работают по нулям,когда есть возможность заработать им вставляют палки в колёса.
.......ты в бизнесе сколько лет Добринцофф? никак не можешь понять наш бизнесссссс....
Дефицита нет, но вывозить запретили - Что происходит на казахстанском рынке картофеля, почему резко подорожал второй хлеб?
Отправлено: 24.01.25 - 18:13
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Мужчины, оказывается, ларчик просто открывается и в корне этой причины, наше КАЗАХСКОЕ обыденность и привычность: ПРИПИСКИ и ВРАНЬЁ, о чём я СРАЗУ подозревал по аналогии с пшеницей 2024 года, но не был уверен.
Так вот: - бывший претендент на пост Президента, ныне чей то советник (вроде министра) и по совместительству агроэксперт - Толеутай Рахимбеков (из партии "АУЫЛ", кажется) утверждает и причём на полном серьёзе и после серьёзного и всестороннего анализа, что из якобы 2 900 000 тонн собранного урожая картофеля в 2024 году реальный урожай это - 1 000 000 тонн, а остальные - 1 900 000 тонн - это элементарные приписки.
Так что причина выходит, как всегда : не в новогодних праздниках и больших кастрюлях, и не в узбекских оптовиках, а БАНАЛЬНО: приписки и последующее враньё.
А, все эти разноголосые и разнобродные утверждения правительственных "чикагских" мальчиков про НЕОЖИДАННЫЙ и РЕЗКИЙ и НЕЗАПЛАНИРУЕМЫЙ рост цен на картофель, есть не что иное, как: - "сделать мину при плохой игре".
Если картопа ВАЛОМ, то зачем запрещать экспорт:- пусть семейкины и К обогатятся, но нет же - ПОЧЕМУ то закрыли границу.
[Исправлено: ACROS, 24.01.2025 - 19:42]
Добринцофф:
Когда картошки много
Когда картошки много
Цитата:
родом из Шанхая2022:
люди переходят на картофель
люди переходят на картофель
Цитата:
родом из Шанхая2022:
никак не можешь понять
никак не можешь понять
Мужчины, оказывается, ларчик просто открывается и в корне этой причины, наше КАЗАХСКОЕ обыденность и привычность: ПРИПИСКИ и ВРАНЬЁ, о чём я СРАЗУ подозревал по аналогии с пшеницей 2024 года, но не был уверен.
Так вот: - бывший претендент на пост Президента, ныне чей то советник (вроде министра) и по совместительству агроэксперт - Толеутай Рахимбеков (из партии "АУЫЛ", кажется) утверждает и причём на полном серьёзе и после серьёзного и всестороннего анализа, что из якобы 2 900 000 тонн собранного урожая картофеля в 2024 году реальный урожай это - 1 000 000 тонн, а остальные - 1 900 000 тонн - это элементарные приписки.
Так что причина выходит, как всегда : не в новогодних праздниках и больших кастрюлях, и не в узбекских оптовиках, а БАНАЛЬНО: приписки и последующее враньё.
А, все эти разноголосые и разнобродные утверждения правительственных "чикагских" мальчиков про НЕОЖИДАННЫЙ и РЕЗКИЙ и НЕЗАПЛАНИРУЕМЫЙ рост цен на картофель, есть не что иное, как: - "сделать мину при плохой игре".
Если картопа ВАЛОМ, то зачем запрещать экспорт:- пусть семейкины и К обогатятся, но нет же - ПОЧЕМУ то закрыли границу.
[Исправлено: ACROS, 24.01.2025 - 19:42]
Re: Дефицита нет, но вывозить запретили - Что происходит на...
Отправлено: 24.01.25 - 18:13
Цитата:
Что то вы перестали радовать нас своими блюдами и походами в магазины ???
111:
На беш хватает и ладно
На беш хватает и ладно
Что то вы перестали радовать нас своими блюдами и походами в магазины ???
Re: Дефицита нет, но вывозить запретили - Что происходит на...
Отправлено: 24.01.25 - 18:20
Цитата://у главы Союза картофелеводов Казахстана Байжана УАЛХАНОВА.//
Глава сменился: был же вроде наш, костанайский парень - Кайрат Биситаев - сын нашего некогда крутого зернового олигарха "Биско-Трейд", которому при делёжке советского имущества не досталась ни одного линейного элеватора.
Глава сменился: был же вроде наш, костанайский парень - Кайрат Биситаев - сын нашего некогда крутого зернового олигарха "Биско-Трейд", которому при делёжке советского имущества не досталась ни одного линейного элеватора.
Дефицита нет, но вывозить запретили - Что происходит на казахстанском рынке картофеля, почему резко подорожал второй хлеб?
Отправлено: 24.01.25 - 18:48
Цитата:
В СССР то же самое было,но тогда претензии к государству никто не высказывал,да и особо на него не надеялись
Каждой организации выделялся кусок земли,потом весной все дружно на казённом автобусе ехали в поле на посадку картофеля,осенью копали и всю зиму ели,кому было лень ходили в сельхозпродукты за социальным гнилым картофелем.
А сейчас все стали умные,пахать никто не хочет,социальный катрофель по 154 тнг то же не утраивает,теперь всем подавай отборный продукт за копейки.
Всем этим блогерам с тик-тока вместо смартфона надо всучить лопату в руки и вперёд в поле .
[Исправлено: Добринцофф, 24.01.2025 - 19:51]
ACROS:
и в корне этой причины, наше КАЗАХСКОЕ обыденность и привычность: ПРИПИСКИ и ВРАНЬЁ
и в корне этой причины, наше КАЗАХСКОЕ обыденность и привычность: ПРИПИСКИ и ВРАНЬЁ
В СССР то же самое было,но тогда претензии к государству никто не высказывал,да и особо на него не надеялись
Каждой организации выделялся кусок земли,потом весной все дружно на казённом автобусе ехали в поле на посадку картофеля,осенью копали и всю зиму ели,кому было лень ходили в сельхозпродукты за социальным гнилым картофелем.
А сейчас все стали умные,пахать никто не хочет,социальный катрофель по 154 тнг то же не утраивает,теперь всем подавай отборный продукт за копейки.
Всем этим блогерам с тик-тока вместо смартфона надо всучить лопату в руки и вперёд в поле .
[Исправлено: Добринцофф, 24.01.2025 - 19:51]
Дефицита нет, но вывозить запретили - Что происходит на казахстанском рынке картофеля, почему резко подорожал второй хлеб?
Отправлено: 24.01.25 - 19:00
Цитата:
Да, и мы тоже не сидели на месте : - каждой семье весной распахивался участок земли
за посёлком и именно под картошку, кроме того каждый сажал картошку и на домашнем огороде и осенью на каждый производственный участок (стройучасток, отд №1, отд №2, тракторные бригады, МТМ, автогараж, ц/контора) директор совхоза в счёт зарплаты выдавал зерноотходы или дроблёнку и машины с людьми выезжали в Башкирию, где меняли зерно на картошку.
[Исправлено: ACROS, 24.01.2025 - 20:04]
Добринцофф:
да и особо на него не надеялись
да и особо на него не надеялись
Да, и мы тоже не сидели на месте : - каждой семье весной распахивался участок земли
за посёлком и именно под картошку, кроме того каждый сажал картошку и на домашнем огороде и осенью на каждый производственный участок (стройучасток, отд №1, отд №2, тракторные бригады, МТМ, автогараж, ц/контора) директор совхоза в счёт зарплаты выдавал зерноотходы или дроблёнку и машины с людьми выезжали в Башкирию, где меняли зерно на картошку.
[Исправлено: ACROS, 24.01.2025 - 20:04]
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