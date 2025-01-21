Отправлено: - 08:14

Kairat stayer:

На сегодня Китай находится на первом месте в мире по объему внешней торговли, также по ВВП по паритету покупательной способности. Однако, США может исправить положение, в случае если они им будут перечить, на днях про товарооборот Китая с США и ЕС отмечали.

Цитата:20.01.2024 года во флуде отмечал, ниже по ссылке. Умные и более менее продвинутые люди тогда поняли, где было отмечено, что экспорт из Китая в США составил по итогам 2024 года 525,66 млрд. долларов, а поставки из США в Китай составили на сумму 163, 62 млрд. долларов. Китай заинтересован в товарообороте, потому что в разы больше экспортирует товары в США, чем оттуда получает (импортирует). Процитирую, как обычно:Kairat stayer: Вчера выше отмечал, что товарооборот между Китаем и США по итогам 2024 года увеличился и составил 688,28 млрд. долларов США. Экспорт из КНР в США в прошлом году увеличился на 4,9%, до $524,66 млрд. В то же время поставки из Соединенных Штатов в КНР сократились на 0,1%, до $163,62 млрд. Судя по показателям, Китай больше заинтересован в партнёрстве с США. Д.Трамп со своей стороны будет решать свои задачи, путём взаимодоговорённостей, возможно уступок, главная цель, в том числе стремление к устойчивому миру на планете. Поэтому старина Д.Трамп хочет встретится с Си Цзиньпином.Подробнее здесь: