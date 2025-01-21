Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 10:35
В свой первый день после возвращения в Белый дом Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия, отменил программы беженцев и разнообразия, вновь вышел из Парижского соглашения и объявил ЧП на границе. Читать новость
Kairat stayer: Вот вы сказочник: По объему ВВП первая десятка стран мира выглядит следующим образом: США (12,4 трлн. долларов), Китай (5,3 трлн. долларов), Япония (3,9 трлн. долларов), Германия (2,5 трлн). Как вам такое?
-----ВВП (по ППС) в млрд долл.Государство Место ВВП (по ППС) за 2022 год Китай 30327 , США 25463, Индия 11875, Япония 5702 Россия 5327 ,Германия 5310
Основные показатели, в рейтингах составляются на основании данных предоставленных крупными международными организациями, такие как ООН, МВФ, Всемирный банк и ВТО. Со слов Арины Сурковой эксперта кафедры международных экономических отношений РУДН (Российский университет дружбы народов), при составлении топ-10 экономик мира они взяли информацию из исследования World Economic Outlook Международного валютного фонда (МВФ) представленного в октябре 2024 года. Рейтинги составляют различные эксперты, из разных стран, ниже для вас - не вражеский, пожалуйста:
1. США. ВВП ($ трлн)29,167 ВВП на душу населения ($)86601,28 ВВП, рассчитанный по ППС (% от мирового ВВП) 14,991
2. Китай. ВВП ($ трлн)18,273 ВВП на душу населения ($)12968,56 ВВП, рассчитанный по ППС (% от мирового ВВП) 19,053
3. Германия. ВВП ($ трлн) 4,71 ВВП на душу населения ($)55521,34 ВВП, рассчитанный по ППС (% от мирового ВВП)3,093
4. Япония. ВВП ($ трлн) 4,07 ВВП на душу населения ($)32859,11 ВВП, рассчитанный по ППС (% от мирового ВВП)3,378
5. Индия. ВВП ($ трлн)3,889 ВВП на душу населения ($)2697,56 ВВП, рассчитанный по ППС (% от мирового ВВП) 8,234
6. Великобритания ВВП ($ трлн)3,587 ВВП на душу населения ($)52423,29 ВВП, рассчитанный по ППС (% от мирового ВВП) 2,201
7. Франция. ВВП ($ трлн) 3,174 ВВП на душу населения ($)48011,82 ВВП, рассчитанный по ППС (% от мирового ВВП) 2,241
8. Италия. ВВП ($ трлн) 2,376 ВВП на душу населения ($) 40286,83 ВВП, рассчитанный по ППС (% от мирового ВВП) 1,849
9. Канада. ВВП ($ трлн) 2,214 ВВП на душу населения ($) 53834,48 ВВП, рассчитанный по ППС (% от мирового ВВП) 1,327
10. Бразилия. ВВП ($ трлн) 2,188 ВВП на душу населения ($) 10296,41 ВВП, рассчитанный по ППС (% от мирового ВВП) 2,417
Kairat stayer: На сегодня Китай находится на первом месте в мире по объему внешней торговли, также по ВВП по паритету покупательной способности. Однако, США может исправить положение, в случае если они им будут перечить, на днях про товарооборот Китая с США и ЕС отмечали.
20.01.2024 года во флуде отмечал, ниже по ссылке. Умные и более менее продвинутые люди тогда поняли, где было отмечено, что экспорт из Китая в США составил по итогам 2024 года 525,66 млрд. долларов, а поставки из США в Китай составили на сумму 163, 62 млрд. долларов. Китай заинтересован в товарообороте, потому что в разы больше экспортирует товары в США, чем оттуда получает (импортирует). Процитирую, как обычно:
Kairat stayer: Вчера выше отмечал, что товарооборот между Китаем и США по итогам 2024 года увеличился и составил 688,28 млрд. долларов США. Экспорт из КНР в США в прошлом году увеличился на 4,9%, до $524,66 млрд. В то же время поставки из Соединенных Штатов в КНР сократились на 0,1%, до $163,62 млрд. Судя по показателям, Китай больше заинтересован в партнёрстве с США. Д.Трамп со своей стороны будет решать свои задачи, путём взаимодоговорённостей, возможно уступок, главная цель, в том числе стремление к устойчивому миру на планете. Поэтому старина Д.Трамп хочет встретится с Си Цзиньпином.
Про товарооборот Китая с ЕС тоже отмечал, аналогичная ситуация, разъяснят и воздух зря сотрясать не буду, просто процитирую, пожалуйста:
Kairat stayer: С ЕС тоже увеличился. Товарооборот Китая со странами Европейского союза по итогам 2024 года увеличился на 0,4%, до $785,82 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР. В прошлом году КНР нарастила экспорт в страны ЕС на 3%, до 516,46 млрд. Поставки из Евросоюза в Китай сократились на 4,4%, до $269,36 млрд.
Основной показатель в рейтингах ВВП - это общая рыночная стоимость всех произведенных товаров и услуг на территории страны за отчетный период.
Как выше отметил, что применяются разные подсчёты, в РФ, в настоящее время почти полувоенная экономика, в части касающейся производства, штампуют оружие и боеприпасы, использовали их, какая отдача. Все затраты считают. Социалка страдает, они сами про медицину, образование говорят, что финансы с каждым годом всё меньше и меньше выделяются. Цивилизованные страны по другому пути идут. Заводы и фабрики работают на экономику, производят ТНП. Простой пример Д.Трамп хочет чтобы страны НАТО тратили 5 процентов от ВВП, в настоящее время многие согласны.
Простой народ в России лучше живёт что ли? Чем простой народ Германий, Японий, Испаний, Франций и.т.д. у которых по ППС показатели ниже. Нет конечно, помнится ура патриоты Виталий и Ильяс, побывав в Европе, тут на форуме говорили, что они живут как в сказке, вообще не загнивают. По ППС одним из критериев оценивается уровень текущих цен в странах, а платежеспособность населения разная же, кто работает на оборонных предприятиях, находится на СВО, у них зарплаты высокие, при этом другие слои населения получает в разы меньше, не говоря о разных регионах и.т.д.
Выше в рейтинге взяли общее ВВП за основу.
1. США. ВВП ($ трлн) 29,167 2. Китай. ВВП ($ трлн) 18,273 3. Германия. ВВП ($ трлн) 4,71 4. Япония. ВВП ($ трлн) 4,07 5. Индия. ВВП ($ трлн) 3,889
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