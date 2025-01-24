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≡ Полицейский требовал взятку за бездействие от железнодорожника в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50987
Полицейский требовал взятку за бездействие от железнодорожника в Костанае
Отправлено: 24.01.25 - 12:12
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Уголовное дело в отношении сотрудника линейного отдела полиции, лейтенанта А. рассматривал суд № 2. В октябре 2024 года А. узнал о хищениях дизельного топлива с тепловозов работниками локомотивных бригад. И предложил заместителю начальника депо Б. заплатить ему.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7314
Re: Полицейский требовал взятку за бездействие от...
Отправлено: 24.01.25 - 12:12
#1
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Цитата:///в значительном размере за незаконное бездействие.//

Значит: - ВЗЯТКА - бывает в НЕЗНАЧИТЕЛЬНОМ и ЗНАЧИТЕЛЬНОМ размере ( с этим понятно всё зависит от размера МРП) и что интересно и занятно и как то это ново- бездействие как: бывает оказывается и ЗАКОННОЕ так и НЕЗАКОННОЕ - кто то из юристов на форуме может обьяснть- что это за формулировка такая ?

Цитата:///штраф в 30-кратном размере от суммы взятки, что составляет 9 млн тенге, пожизненно лишил его права занимать должности на государственной службе, а также специального звания «лейтенант полиции».///

То есть: - штраф заплатит, с работы выгонят, погоны вырвут причём с"мясом", но СИДЕТЬ не будет ??
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3682
Полицейский требовал взятку за бездействие от железнодорожника в Костанае
Отправлено: 24.01.25 - 12:36
#2
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Оборотня-полицейского поймали и наказали. Конечно, жалко, что не посадили, но даже и такое наказание - хорошо! Поделом ему! А за похищенную солярку машинистов и зама начальника депо накажут? Или, за то что слили полицейского взяточника, закроют глаза за воровство солярки? И ещё вопрос, вроде как есть норма что если подчиненный был осужден за взятку, то его непосредственный начальник должен быть уволен со своей должности. Кто начальник полицейского взяточника и был ли он уволен?

[Исправлено: юля елиссева, 24.01.2025 - 15:00]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7372
Re: Полицейский требовал взятку за бездействие от...
Отправлено: 24.01.25 - 12:50
#3
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дело в отношении сотрудника линейного отдела полиции, лейтенанта А.
На других платформах уже показали лицо и указали фамилии всех фигурантов данного дела и только НАША стыдливо прячет этих негодяев под секретом. Ну и черт с ними. Я вот напрасно ждал когда разборки начнутся по моему делу,за подделку протокола, оказывается после решения суда даже небеса не могут покарать этих оборотней
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42933
Re: Полицейский требовал взятку за бездействие от...
Отправлено: 24.01.25 - 14:48
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
На других платформах уже показали лицо и указали фамилии всех фигурантов данного дела и только НАША стыдливо прячет этих негодяев под секретом. Ну и черт с ними. Я вот напрасно ждал когда разборки начнутся по моему делу,за подделку протокола,

А ты выдал данные проклятых полицейских тут?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
671
Re: Полицейский требовал взятку за бездействие от...
Отправлено: 24.01.25 - 15:27
#5
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мог бы сказать, что не имел злого умысла. Может по этой лекале и проскочил бы.
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