Re: Полицейский требовал взятку за бездействие от...

Отправлено: - 12:12

Цитата:///в значительном размере за незаконное бездействие.//



Значит: - ВЗЯТКА - бывает в НЕЗНАЧИТЕЛЬНОМ и ЗНАЧИТЕЛЬНОМ размере ( с этим понятно всё зависит от размера МРП) и что интересно и занятно и как то это ново- бездействие как: бывает оказывается и ЗАКОННОЕ так и НЕЗАКОННОЕ - кто то из юристов на форуме может обьяснть- что это за формулировка такая ?



Цитата:///штраф в 30-кратном размере от суммы взятки, что составляет 9 млн тенге, пожизненно лишил его права занимать должности на государственной службе, а также специального звания «лейтенант полиции».///



То есть: - штраф заплатит, с работы выгонят, погоны вырвут причём с"мясом", но СИДЕТЬ не будет ??