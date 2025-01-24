Re: Именем генерал-майора МВД Самата Бакирова улицу Урицкого в...

Отправлено: - 14:18

Можно продолжить, назвать улицу начальником Зоны, или начальником тюрьмы за Киевским.

Другую именем начальника Психушки.

Ведь это наша история.

Небольшую улицу можно назвать именем начальника Обезьянника костанайского, или кустанайского.

Ну и не забываем имя начальника вытрезвителя, пьют то костанайцы или пили кустанайцы много и ведрами..