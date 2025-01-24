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≡ Именем генерал-майора МВД Самата Бакирова улицу Урицкого в Костанае не назовут
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50987
Именем генерал-майора МВД Самата Бакирова улицу Урицкого в Костанае не назовут
Отправлено: 24.01.25 - 14:08
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В июне 2023 года в областном центре общественность и депутаты одобрили переименование улиц Железнодорожной, Уральской, им. Урицкого и Дзержинского. Улица Урицкого должна была получить имя Бакирова. Однако процесс переименования завис.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3682
Именем генерал-майора МВД Самата Бакирова улицу Урицкого в Костанае не назовут
Отправлено: 24.01.25 - 14:08
#1
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//«Исторические личности», утверждённый Республиканской ономастической комиссией, включает имена известных деятелей// - Интересно, а есть ли там Касымканов и Шаяхметов?

[Исправлено: юля елиссева, 24.01.2025 - 15:09]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42933
Re: Именем генерал-майора МВД Самата Бакирова улицу Урицкого в...
Отправлено: 24.01.25 - 14:18
#2
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Можно продолжить, назвать улицу начальником Зоны, или начальником тюрьмы за Киевским.
Другую именем начальника Психушки.
Ведь это наша история.
Небольшую улицу можно назвать именем начальника Обезьянника костанайского, или кустанайского.
Ну и не забываем имя начальника вытрезвителя, пьют то костанайцы или пили кустанайцы много и ведрами..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6829
Re: Именем генерал-майора МВД Самата Бакирова улицу Урицкого в...
Отправлено: 24.01.25 - 14:40
#3
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Цитата:
юля елиссева:
Шаяхметов?

Невестка наверное под суетилась включила свёкра
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1115
Re: Именем генерал-майора МВД Самата Бакирова улицу Урицкого в...
Отправлено: 24.01.25 - 15:21
#4
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Вот же ж зудит то как, а))
Вот только мазь от ономастического зуда еще не изобрели, к сожалению...
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