НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50987
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 23.01.25 - 20:45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Социальные сети в Казахстане востребованы как среди обычных пользователей, так и в рядах блогеров. Казахских инфлюенсеров можно встретить в Ютубе, Инстаграме, Вконтакте и даже ТикТоке. Все они ведут видеоблоги, в которых показывают и рассказывают о мире, демонстрируют какие-то навыки и просто развлекают зрителя.
Читать новость

s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6829
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 24.01.25 - 08:49
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой, как вы там все неправильно живёте, вот у нас на Марсе, красота красивая! Всё такое красное, не то что у вас!
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7372
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 24.01.25 - 09:25
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в инстаграм захожу чтобы посмотреть на Иришу чих-пых и посмеяться над приколами. В одноклассниках сидят у кого устройство не вмещает тикток,он же лидер в соцсетях ,там можно поплакаться,помолиться,подлечиться, да много чего,правда модеры там неадекватные. Авторы постов матами и кувалдой рассказывают на доступном языке,а послать нахрен в коментах запрещают, такая вот неуправляемая ситуация,где справедливость?
Профайл Посетить вебсайт
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3682
Re: Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди...
Отправлено: 24.01.25 - 10:28
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

*Инстаграм и **Фейсбук запрещены в России.

Эта реклама для россиян или таки для казахстанцев?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6829
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 24.01.25 - 10:41
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет в жизни идеала, а как прелестно матом кого нибудь послать, но увы! Грустно на этом свете господа!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7314
Re: Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди...
Отправлено: 24.01.25 - 10:45
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
что не так?


Всё так: - никто, вернее лично я, и не возражает: - нравиться вам так - поступайте так.
Что от этого изменится ??
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7314
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 24.01.25 - 11:05
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
это не национальность, а гражданство определенной страны, такое же как и казахстанец. Т


Вроде так, раньше вели разговор:

ты кто по нации - канадец;
ты гражданин или житель какой страны: - гражданин или житель Канады.

В связи с этим вам вопрос: - при новых знакомствах с канадцами на вопрос о нац.принадлежности ( если там вообще об этом спрашивают, но всё таки гипотетически) вы как отвечаете: - что вы украинец ??
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7314
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 24.01.25 - 11:31
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
то с 1998 года если лет 5 официальных наберётся то хорошо!


акиматовский стаж где ?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6829
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 24.01.25 - 11:35
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
акиматовский стаж где ?

Он был до
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7314
Re: Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди...
Отправлено: 24.01.25 - 11:41
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
если лет 5 официальных наберётся то хорошо!


Ну и фиг с ним с этим стажем с 1998 год:- главное что бы все года до 1998 года были в трудовой или же восстановите с помощью архива или же на худой конец через суд с двумя свидетелями.
А с 1998 года пусть вам ЖИРНО проплатят пенсионкуза последние три года и получите нормально.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17451
Re: Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди...
Отправлено: 24.01.25 - 12:02
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
статья в целом какая то туповатая
даже не в том что на правах рекламы этим сммщики какуюто провокацию галимую вкинули а по самому содержанию какой то тупизм такое рекламировать
но надо отдать должное внимание к себе привлекли особенно от наших канадцев


Цитата:
maxsaf:
Канадец, это не национальность, а гражданство определенной страны, такое же как и казахстанец. Так понятно?

а украинец? это национальность или гражданство? Цитата:
ACROS:
В Канаде- канадцы, не так ли? В Казахстане - казахи- что неправильно ??

русские переезжая в россию жаловались что их там русскими не считают а называют казахами
наши русские выпучивая глаза пяткой в грудь себя начинают бить крича что они русские! на что русские из россии пожимая плечами недоумевают, а че такова то? переехал из казахстана значит казах, я живу в россии значит я русский.к слову придуманную в 90ых ельцинскую бредятину самоназвания "россиянин" по типу "американец" русские не воспринимают
русские называют себя русскими
чеченцы чеченцами
калмыки калмыками
а дорогими россиянами их только президент обзывает (цену еще указывает)
так и у нас с казахстанцами
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6829
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 24.01.25 - 12:07
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
последние три года и

Вот вот
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17451
Re: Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди...
Отправлено: 24.01.25 - 12:07
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
*Инстаграм и **Фейсбук запрещены в России. Эта реклама для россиян или таки для казахстанцев?

это реклама ОТ РОССИЯН для казахстанцев
admin@smmpanele.ru
и программа бренд аналитикс иммет адрес Романов пер., 4, Москва, Россия

отсюда и такие вот вирши
Цитата:
Что касается форматов контента, то казахи предпочитают следующие:


Цитата:
Если вы собираете информацию или просто хотите быть в курсе предпочтений казахов в соцсетях,


россияне в своем репертуаре
плевать на изучение местных реалий главное впихнуть свой продукт
даже не знают что у нас канадцы обижаются от того что тут только про казахов пишут)
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1120
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 24.01.25 - 12:15
#27
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42933
Re: Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди...
Отправлено: 24.01.25 - 14:31
#28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ой, как неудобно Цитата: В Одноклассниках сидят 74% казашек и всего 26% казахов

Что неудобного то?
Да, там сидят старички, показывают фото своих детей и внуков, но чтобы выражать свое мнение по статьям, там нельзя, надо быть тупоголовым бараном, чтоб писать что то.
А для выставления фото детей и себя где то в деревне или в городе, проблем нет.
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1120
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 24.01.25 - 14:48
#29
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 74, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 74
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS