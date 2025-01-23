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Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50987
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 23.01.25 - 20:45
Социальные сети в Казахстане востребованы как среди обычных пользователей, так и в рядах блогеров. Казахских инфлюенсеров можно встретить в Ютубе, Инстаграме, Вконтакте и даже ТикТоке. Все они ведут видеоблоги, в которых показывают и рассказывают о мире, демонстрируют какие-то навыки и просто развлекают зрителя.
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Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 24.01.25 - 08:49
Ой, как вы там все неправильно живёте, вот у нас на Марсе, красота красивая! Всё такое красное, не то что у вас!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7372
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 24.01.25 - 09:25
в инстаграм захожу чтобы посмотреть на Иришу чих-пых и посмеяться над приколами. В одноклассниках сидят у кого устройство не вмещает тикток,он же лидер в соцсетях ,там можно поплакаться,помолиться,подлечиться, да много чего,правда модеры там неадекватные. Авторы постов матами и кувалдой рассказывают на доступном языке,а послать нахрен в коментах запрещают, такая вот неуправляемая ситуация,где справедливость?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3682
Re: Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди...
Отправлено: 24.01.25 - 10:28
Цитата:
*Инстаграм и **Фейсбук запрещены в России.
Эта реклама для россиян или таки для казахстанцев?
*Инстаграм и **Фейсбук запрещены в России.
Эта реклама для россиян или таки для казахстанцев?
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 24.01.25 - 10:41
Нет в жизни идеала, а как прелестно матом кого нибудь послать, но увы! Грустно на этом свете господа!
Re: Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди...
Отправлено: 24.01.25 - 10:45
Цитата:
Всё так: - никто, вернее лично я, и не возражает: - нравиться вам так - поступайте так.
Что от этого изменится ??
electro:
что не так?
что не так?
Всё так: - никто, вернее лично я, и не возражает: - нравиться вам так - поступайте так.
Что от этого изменится ??
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 24.01.25 - 11:05
Цитата:
Вроде так, раньше вели разговор:
ты кто по нации - канадец;
ты гражданин или житель какой страны: - гражданин или житель Канады.
В связи с этим вам вопрос: - при новых знакомствах с канадцами на вопрос о нац.принадлежности ( если там вообще об этом спрашивают, но всё таки гипотетически) вы как отвечаете: - что вы украинец ??
maxsaf:
это не национальность, а гражданство определенной страны, такое же как и казахстанец. Т
это не национальность, а гражданство определенной страны, такое же как и казахстанец. Т
Вроде так, раньше вели разговор:
ты кто по нации - канадец;
ты гражданин или житель какой страны: - гражданин или житель Канады.
В связи с этим вам вопрос: - при новых знакомствах с канадцами на вопрос о нац.принадлежности ( если там вообще об этом спрашивают, но всё таки гипотетически) вы как отвечаете: - что вы украинец ??
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 24.01.25 - 11:31
Цитата:
акиматовский стаж где ?
saba:
то с 1998 года если лет 5 официальных наберётся то хорошо!
то с 1998 года если лет 5 официальных наберётся то хорошо!
акиматовский стаж где ?
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 24.01.25 - 11:35
Цитата:
Он был до
ACROS:
акиматовский стаж где ?
акиматовский стаж где ?
Он был до
Re: Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди...
Отправлено: 24.01.25 - 11:41
Цитата:
Ну и фиг с ним с этим стажем с 1998 год:- главное что бы все года до 1998 года были в трудовой или же восстановите с помощью архива или же на худой конец через суд с двумя свидетелями.
А с 1998 года пусть вам ЖИРНО проплатят пенсионкуза последние три года и получите нормально.
ACROS:
если лет 5 официальных наберётся то хорошо!
если лет 5 официальных наберётся то хорошо!
Ну и фиг с ним с этим стажем с 1998 год:- главное что бы все года до 1998 года были в трудовой или же восстановите с помощью архива или же на худой конец через суд с двумя свидетелями.
А с 1998 года пусть вам ЖИРНО проплатят пенсионкуза последние три года и получите нормально.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17451
Re: Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди...
Отправлено: 24.01.25 - 12:02
статья в целом какая то туповатая
даже не в том что на правах рекламы этим сммщики какуюто провокацию галимую вкинули а по самому содержанию какой то тупизм такое рекламировать
но надо отдать должное внимание к себе привлекли особенно от наших канадцев
Цитата:
а украинец? это национальность или гражданство? Цитата:
русские переезжая в россию жаловались что их там русскими не считают а называют казахами
наши русские выпучивая глаза пяткой в грудь себя начинают бить крича что они русские! на что русские из россии пожимая плечами недоумевают, а че такова то? переехал из казахстана значит казах, я живу в россии значит я русский.к слову придуманную в 90ых ельцинскую бредятину самоназвания "россиянин" по типу "американец" русские не воспринимают
русские называют себя русскими
чеченцы чеченцами
калмыки калмыками
а дорогими россиянами их только президент обзывает (цену еще указывает)
так и у нас с казахстанцами
даже не в том что на правах рекламы этим сммщики какуюто провокацию галимую вкинули а по самому содержанию какой то тупизм такое рекламировать
но надо отдать должное внимание к себе привлекли особенно от наших канадцев
Цитата:
maxsaf:
Канадец, это не национальность, а гражданство определенной страны, такое же как и казахстанец. Так понятно?
Канадец, это не национальность, а гражданство определенной страны, такое же как и казахстанец. Так понятно?
а украинец? это национальность или гражданство? Цитата:
ACROS:
В Канаде- канадцы, не так ли? В Казахстане - казахи- что неправильно ??
В Канаде- канадцы, не так ли? В Казахстане - казахи- что неправильно ??
русские переезжая в россию жаловались что их там русскими не считают а называют казахами
наши русские выпучивая глаза пяткой в грудь себя начинают бить крича что они русские! на что русские из россии пожимая плечами недоумевают, а че такова то? переехал из казахстана значит казах, я живу в россии значит я русский.к слову придуманную в 90ых ельцинскую бредятину самоназвания "россиянин" по типу "американец" русские не воспринимают
русские называют себя русскими
чеченцы чеченцами
калмыки калмыками
а дорогими россиянами их только президент обзывает (цену еще указывает)
так и у нас с казахстанцами
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 24.01.25 - 12:07
Цитата:
Вот вот
ACROS:
последние три года и
последние три года и
Вот вот
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17451
Re: Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди...
Отправлено: 24.01.25 - 12:07
Цитата:
это реклама ОТ РОССИЯН для казахстанцев
admin@smmpanele.ru
и программа бренд аналитикс иммет адрес Романов пер., 4, Москва, Россия
отсюда и такие вот вирши
Цитата:
Цитата:
россияне в своем репертуаре
плевать на изучение местных реалий главное впихнуть свой продукт
даже не знают что у нас канадцы обижаются от того что тут только про казахов пишут)
юля елиссева:
*Инстаграм и **Фейсбук запрещены в России. Эта реклама для россиян или таки для казахстанцев?
*Инстаграм и **Фейсбук запрещены в России. Эта реклама для россиян или таки для казахстанцев?
это реклама ОТ РОССИЯН для казахстанцев
admin@smmpanele.ru
и программа бренд аналитикс иммет адрес Романов пер., 4, Москва, Россия
отсюда и такие вот вирши
Цитата:
Что касается форматов контента, то казахи предпочитают следующие:
Цитата:
Если вы собираете информацию или просто хотите быть в курсе предпочтений казахов в соцсетях,
россияне в своем репертуаре
плевать на изучение местных реалий главное впихнуть свой продукт
даже не знают что у нас канадцы обижаются от того что тут только про казахов пишут)
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 24.01.25 - 12:15
Комментарий удален модератором.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42933
Re: Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди...
Отправлено: 24.01.25 - 14:31
Цитата:
Что неудобного то?
Да, там сидят старички, показывают фото своих детей и внуков, но чтобы выражать свое мнение по статьям, там нельзя, надо быть тупоголовым бараном, чтоб писать что то.
А для выставления фото детей и себя где то в деревне или в городе, проблем нет.
maxsaf:
Ой, как неудобно Цитата: В Одноклассниках сидят 74% казашек и всего 26% казахов
Ой, как неудобно Цитата: В Одноклассниках сидят 74% казашек и всего 26% казахов
Что неудобного то?
Да, там сидят старички, показывают фото своих детей и внуков, но чтобы выражать свое мнение по статьям, там нельзя, надо быть тупоголовым бараном, чтоб писать что то.
А для выставления фото детей и себя где то в деревне или в городе, проблем нет.
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 24.01.25 - 14:48
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