Отправлено: - 12:02

maxsaf:

Канадец, это не национальность, а гражданство определенной страны, такое же как и казахстанец. Так понятно?

ACROS:

В Канаде- канадцы, не так ли? В Казахстане - казахи- что неправильно ??

статья в целом какая то туповатаядаже не в том что на правах рекламы этим сммщики какуюто провокацию галимую вкинули а по самому содержанию какой то тупизм такое рекламироватьно надо отдать должное внимание к себе привлекли особенно от наших канадцевЦитата:а украинец? это национальность или гражданство? Цитата:русские переезжая в россию жаловались что их там русскими не считают а называют казахаминаши русские выпучивая глаза пяткой в грудь себя начинают бить крича что они русские! на что русские из россии пожимая плечами недоумевают, а че такова то? переехал из казахстана значит казах, я живу в россии значит я русский.к слову придуманную в 90ых ельцинскую бредятину самоназвания "россиянин" по типу "американец" русские не воспринимаютрусские называют себя русскимичеченцы чеченцамикалмыки калмыкамиа дорогими россиянами их только президент обзывает (цену еще указывает)так и у нас с казахстанцами