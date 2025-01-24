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≡ 16-летний подросток потерял всю семью в пожаре на севере Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50987
16-летний подросток потерял всю семью в пожаре на севере Казахстана
Отправлено: 24.01.25 - 09:33
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В доме проживала многодетная семья. 40-летний отец, он был разнорабочим в местном ТОО. Мужчина воспитывал пятерых детей один. Его супруга умерла в 2017 году. На месте пожара обнаружены тела пятерых человек.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7372
Re: 16-летний подросток потерял всю семью в пожаре на севере...
Отправлено: 24.01.25 - 09:33
#1
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Ужасная трагедия. Так и будет продолжаться пока государство не может дать своим гражданам элементарные условиях проживания, когда 90% богатства страны в руках у маленькой кучки, а общество в целом нищая, безвылазно работает,вся в кредитах
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6829
16-летний подросток потерял всю семью в пожаре на севере Казахстана
Отправлено: 24.01.25 - 10:29
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Так и будет продолжаться

Трагедия страшная конечно, но при чём государство! Это подчас случается в самом развитом и продвинутом обществе! Хорошо, что парню помогают!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7372
Re: 16-летний подросток потерял всю семью в пожаре на севере...
Отправлено: 24.01.25 - 12:41
#3
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Государство в лице Акимов, участковых, соцзащиты, и прочих чиновников должны пристально держать свое внимание на таких семьях, примеров много:в Астане несколько лет назад тоже пятеро детей заживо сгорели пока родители в ночной смене работали на пекарне,в Кушмуруне недавно тоже сгорели,отец сидит,мамаша поехала в район.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7314
Re: 16-летний подросток потерял всю семью в пожаре на севере...
Отправлено: 24.01.25 - 12:49
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
примеров много


Жетыкара: - то же горели недавно, и то же многодетная семья.

У нас хоть помогают и президент прилетал к погорельцам, вспомните пожары в Аман Карагае: - а, вот в Лос Анджелесе горят дома и виллы - так вот там - ни государство ни страховые компании не будут возмещать им стоимость сгоревшего имущества.
И Трамп туда только только собирается, хотя пожары уже почти 15 дней бушуют.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1267
16-летний подросток потерял всю семью в пожаре на севере Казахстана
Отправлено: 24.01.25 - 13:07
#5
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Цитата:
ACROS: И Трамп туда только только собирается, хотя пожары уже почти 15 дней бушуют
Правильно. Жилье человека это его личная, персональная ответственность. Президенту до такой ерунды не должно быть дела. Максимум выяснить что за хрень, почему с пожарами не справились с целью принять меры на перспективу. Нефиг ещё и там коммунизм устраивать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42933
Re: 16-летний подросток потерял всю семью в пожаре на севере...
Отправлено: 24.01.25 - 14:24
#6
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Газа нет для народа в нефтегазовой мировой стране, просто для понтов только, а люди горят и угорают от 100 летних печек, так и живем дальше..
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