Отправлено: - 13:07

ACROS: И Трамп туда только только собирается, хотя пожары уже почти 15 дней бушуют

Цитата:Правильно. Жилье человека это его личная, персональная ответственность. Президенту до такой ерунды не должно быть дела. Максимум выяснить что за хрень, почему с пожарами не справились с целью принять меры на перспективу. Нефиг ещё и там коммунизм устраивать.