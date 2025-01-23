Отправлено: - 10:59

saba:

electro: оленеводами

Цитата:обзывая людей другой страны "оленеводами"Ну во первых: - я не называю жителей или людей другой страны "оленеводами"-наверное это было бы неполиткорректно,во второых: - это название, я так сказать СПЛАГИАТСТВОВАЛ у одного из наших форумчан, мне он в тот момент понравилось, и в третьих : - это не люди другой страны, а конкретный персонаж - бывший министр обороны РФ, бесславно проведший эту вашу войнушку или СВО против Украины и выгнанный Путиным с поста министра из -за элементарного и банального воровства в тыловых службах ВС РФ.