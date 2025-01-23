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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6824
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.01.25 - 23:56
#1426
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Цитата:
Skeptic:
там считает какое-то

Ну да, пусть не телевизор, но всё таки СМИ, да ещё из недружественных стран!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6824
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 00:01
#1427
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Рейтер»[1] (англ. Reuters [ˈrɔɪtəz], вариант передачи названия — Ро́йтерз) — одно из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации, существует с 1851 года.
Мы живём в своем мире и у нас только ТАСС котируется,ну и что,что ТАСС частенько Рейтер цитирует! Если бы ещё РИА Новости куда ни шло
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1264
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 10:25
#1428
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Цитата:
saba: Дурной пример (Трампа)заразителен?
Слава дол.....м всего мира!!!!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6824
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 10:45
#1429
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Цитата:
electro:
оленеводами

Оленевод- это профессия такая! В Тыве с оленями правда напряжёнка, там горы и суровые бабушки трубки курят! Сам видел!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6824
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 10:46
#1430
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Цитата:
Карачун:
дол.....м всего мира!!!!

Зачем Вы так, всё таки президент!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7310
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 10:59
#1431
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Цитата:
saba:
electro: оленеводами

обзывая людей другой страны "оленеводами"

Ну во первых: - я не называю жителей или людей другой страны "оленеводами"-наверное это было бы неполиткорректно,
во второых: - это название, я так сказать СПЛАГИАТСТВОВАЛ у одного из наших форумчан, мне он в тот момент понравилось, и в третьих : - это не люди другой страны, а конкретный персонаж - бывший министр обороны РФ, бесславно проведший эту вашу войнушку или СВО против Украины и выгнанный Путиным с поста министра из -за элементарного и банального воровства в тыловых службах ВС РФ.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1264
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 11:13
#1432
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Цитата:
saba:
Зачем Вы так, всё таки президент!

Возможно это не мой удел определять вменяемость людей на основании названия должности занимаемой ими.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7310
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 11:27
#1433
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Цитата:
Карачун:
это не мой удел определять вменяемость людей на основании названия должности занимаемой ими


Конечно не ваш и не мой и даже не любого другого из нашего форума: кто МЫ и кто Трамп- он миллиардер из списка Форбс и денег у него примерно как и у Аблязова и к тому же он - Президент самой МОГУЩЕСТВЕННОЙ страны.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6824
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 11:39
#1434
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Цитата:
Карачун:
это не мой удел

Печален мой жребий, удел мой жесток!
Ничьей не ласкаем рукою,
От детства я рос одинок, сиротою:
В путь жизни пошел одинок;
Н.Гнедич
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6824
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 11:42
#1435
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Цитата:
ACROS:
кто МЫ и кто Трамп

Я как то людей по деньгам не считаю, наверное не современен!Что в Трампе поражает, сморозит чего нибудь, а потом с детским удивлением смотрит, как все на это повелись . Забавляется!

[Исправлено: saba, 24.01.2025 - 12:43]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7310
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 11:47
#1436
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Цитата:
saba:
Я как то людей по деньгам не считаю, наверное не современен


Я то же: - но даже у нас, например на тое или на любом другом мероприятии возьмите: - кто на ТОРЕ или впереди- те у кого есть деньги, должность или что то такое подобное
При этом их личные человеческие качества вызывает вопросы. Но, такова жизнь- что тут поделаешь.
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