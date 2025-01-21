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≡ Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50985
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 10:35
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В свой первый день после возвращения в Белый дом Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия, отменил программы беженцев и разнообразия, вновь вышел из Парижского соглашения и объявил ЧП на границе.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11529
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 24.01.25 - 00:30
#180
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Цитата:
Kairat stayer:
Вот вы сказочник: По объему ВВП первая десятка стран мира выглядит следующим образом: США (12,4 трлн. долларов), Китай (5,3 трлн. долларов), Япония (3,9 трлн. долларов), Германия (2,5 трлн). Как вам такое?

-----ВВП (по ППС) в млрд долл.Государство Место ВВП (по ППС) за 2022 год Китай 30327 , США 25463, Индия 11875, Япония 5702 Россия 5327 ,Германия 5310
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11529
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 24.01.25 - 00:32
#181
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Цитата:
Kairat stayer:
Вот вы сказочник:

----Где вы такие цифры берете ??
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6484
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 07:33
#182
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Цитата:
Гога:
----Где вы такие цифры берете ??


Основные показатели, в рейтингах составляются на основании данных предоставленных крупными международными организациями, такие как ООН, МВФ, Всемирный банк и ВТО. Со слов Арины Сурковой эксперта кафедры международных экономических отношений РУДН (Российский университет дружбы народов), при составлении топ-10 экономик мира они взяли информацию из исследования World Economic Outlook Международного валютного фонда (МВФ) представленного в октябре 2024 года. Рейтинги составляют различные эксперты, из разных стран, ниже для вас - не вражеский, пожалуйста:

1. США.
ВВП ($ трлн)29,167
ВВП на душу населения ($)86601,28
ВВП, рассчитанный по ППС (% от мирового ВВП) 14,991

2. Китай.
ВВП ($ трлн)18,273
ВВП на душу населения ($)12968,56
ВВП, рассчитанный по ППС (% от мирового ВВП) 19,053

3. Германия.
ВВП ($ трлн) 4,71
ВВП на душу населения ($)55521,34
ВВП, рассчитанный по ППС (% от мирового ВВП)3,093

4. Япония.
ВВП ($ трлн) 4,07
ВВП на душу населения ($)32859,11
ВВП, рассчитанный по ППС (% от мирового ВВП)3,378

5. Индия.
ВВП ($ трлн)3,889
ВВП на душу населения ($)2697,56
ВВП, рассчитанный по ППС (% от мирового ВВП) 8,234

6. Великобритания
ВВП ($ трлн)3,587
ВВП на душу населения ($)52423,29
ВВП, рассчитанный по ППС (% от мирового ВВП) 2,201

7. Франция.
ВВП ($ трлн) 3,174
ВВП на душу населения ($)48011,82
ВВП, рассчитанный по ППС (% от мирового ВВП) 2,241

8. Италия.
ВВП ($ трлн) 2,376
ВВП на душу населения ($) 40286,83
ВВП, рассчитанный по ППС (% от мирового ВВП) 1,849

9. Канада.
ВВП ($ трлн) 2,214
ВВП на душу населения ($) 53834,48
ВВП, рассчитанный по ППС (% от мирового ВВП) 1,327

10. Бразилия.
ВВП ($ трлн) 2,188
ВВП на душу населения ($) 10296,41
ВВП, рассчитанный по ППС (% от мирового ВВП) 2,417

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 24.01.2025 - 08:40]

[Исправлено: Kairat stayer, 24.01.2025 - 08:54]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6484
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 08:14
#183
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Цитата:
Kairat stayer:
На сегодня Китай находится на первом месте в мире по объему внешней торговли, также по ВВП по паритету покупательной способности. Однако, США может исправить положение, в случае если они им будут перечить, на днях про товарооборот Китая с США и ЕС отмечали.


20.01.2024 года во флуде отмечал, ниже по ссылке. Умные и более менее продвинутые люди тогда поняли, где было отмечено, что экспорт из Китая в США составил по итогам 2024 года 525,66 млрд. долларов, а поставки из США в Китай составили на сумму 163, 62 млрд. долларов. Китай заинтересован в товарообороте, потому что в разы больше экспортирует товары в США, чем оттуда получает (импортирует). Процитирую, как обычно:

Kairat stayer: Вчера выше отмечал, что товарооборот между Китаем и США по итогам 2024 года увеличился и составил 688,28 млрд. долларов США. Экспорт из КНР в США в прошлом году увеличился на 4,9%, до $524,66 млрд. В то же время поставки из Соединенных Штатов в КНР сократились на 0,1%, до $163,62 млрд. Судя по показателям, Китай больше заинтересован в партнёрстве с США. Д.Трамп со своей стороны будет решать свои задачи, путём взаимодоговорённостей, возможно уступок, главная цель, в том числе стремление к устойчивому миру на планете. Поэтому старина Д.Трамп хочет встретится с Си Цзиньпином.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6484
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 08:17
#184
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Про товарооборот Китая с ЕС тоже отмечал, аналогичная ситуация, разъяснят и воздух зря сотрясать не буду, просто процитирую, пожалуйста:

Kairat stayer: С ЕС тоже увеличился. Товарооборот Китая со странами Европейского союза по итогам 2024 года увеличился на 0,4%, до $785,82 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР. В прошлом году КНР нарастила экспорт в страны ЕС на 3%, до 516,46 млрд. Поставки из Евросоюза в Китай сократились на 4,4%, до $269,36 млрд.

Подробнее здесь:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6824
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 08:51
#185
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Цитата:
Kairat stayer:
воздух зря сотрясать не буду,

Это наша прямая обязанность здесь на форуме, сотрясать воздух! Никто кроме нас делать этого не будет и пожалуйста не уклоняйтесь!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6824
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 09:11
#186
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Дурной пример (Трампа)заразителен? Депутат областной думы из Самары предлагает переименовать Чёрное море в Русское.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6484
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 09:39
#187
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Цитата:
saba:
Это наша прямая обязанность здесь на форуме, сотрясать воздух! Никто кроме нас делать этого не будет и пожалуйста не уклоняйтесь!


Ладно уговорили, по чуть-чуть буду сотрясать воздух, как говорится в меру.
Главное чтобы, как сказочники в воздухе не переобуваться и портить воздух! :lol: :lol: :lol: .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6484
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 09:54
#188
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6824
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 10:26
#189
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Цитата:
Kairat stayer:
портить воздух!

Малышева сказала, в себе держать вредно! Надо выпускать потихоньку.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7310
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 24.01.25 - 10:43
#190
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Цитата:
saba:
наша прямая обязанность здесь на форуме,

Цитата:
saba:
кроме нас делать этого не будет


Ну, да МНОГИХ:- повыгоняли, а которые остались- ПРИУТИХЛИ и гонор свой сбавили.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6484
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 10:58
#191
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Цитата:
saba:
Малышева сказала, в себе держать вредно! Надо выпускать потихоньку.


Ну если Малышева, так говорит, значит - это хорошо и норма!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7310
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 11:36
#192
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Цитата:
saba:
Депутат областной думы из Самары предлагает переименовать Чёрное море в Русское.


Наши тоже не отстают: - Джунгарские Алатау хотят переименовать в Казахские Алатау.
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