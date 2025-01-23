Отправлено: - 11:05

maxsaf:

это не национальность, а гражданство определенной страны, такое же как и казахстанец. Т

Цитата:Вроде так, раньше вели разговор:ты кто по нации - канадец;ты гражданин или житель какой страны: - гражданин или житель Канады.В связи с этим вам вопрос: - при новых знакомствах с канадцами на вопрос о нац.принадлежности ( если там вообще об этом спрашивают, но всё таки гипотетически) вы как отвечаете: - что вы украинец ??