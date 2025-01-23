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≡ Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50985
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 23.01.25 - 20:45
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Социальные сети в Казахстане востребованы как среди обычных пользователей, так и в рядах блогеров. Казахских инфлюенсеров можно встретить в Ютубе, Инстаграме, Вконтакте и даже ТикТоке. Все они ведут видеоблоги, в которых показывают и рассказывают о мире, демонстрируют какие-то навыки и просто развлекают зрителя.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6824
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 24.01.25 - 08:49
#15
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Ой, как вы там все неправильно живёте, вот у нас на Марсе, красота красивая! Всё такое красное, не то что у вас!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7370
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 24.01.25 - 09:25
#16
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в инстаграм захожу чтобы посмотреть на Иришу чих-пых и посмеяться над приколами. В одноклассниках сидят у кого устройство не вмещает тикток,он же лидер в соцсетях ,там можно поплакаться,помолиться,подлечиться, да много чего,правда модеры там неадекватные. Авторы постов матами и кувалдой рассказывают на доступном языке,а послать нахрен в коментах запрещают, такая вот неуправляемая ситуация,где справедливость?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3680
Re: Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди...
Отправлено: 24.01.25 - 10:28
#17
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Цитата:

*Инстаграм и **Фейсбук запрещены в России.

Эта реклама для россиян или таки для казахстанцев?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6824
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 24.01.25 - 10:41
#18
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Нет в жизни идеала, а как прелестно матом кого нибудь послать, но увы! Грустно на этом свете господа!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7310
Re: Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди...
Отправлено: 24.01.25 - 10:45
#19
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Цитата:
electro:
что не так?


Всё так: - никто, вернее лично я, и не возражает: - нравиться вам так - поступайте так.
Что от этого изменится ??
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7310
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 24.01.25 - 11:05
#20
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Цитата:
maxsaf:
это не национальность, а гражданство определенной страны, такое же как и казахстанец. Т


Вроде так, раньше вели разговор:

ты кто по нации - канадец;
ты гражданин или житель какой страны: - гражданин или житель Канады.

В связи с этим вам вопрос: - при новых знакомствах с канадцами на вопрос о нац.принадлежности ( если там вообще об этом спрашивают, но всё таки гипотетически) вы как отвечаете: - что вы украинец ??
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7310
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 24.01.25 - 11:31
#21
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Цитата:
saba:
то с 1998 года если лет 5 официальных наберётся то хорошо!


акиматовский стаж где ?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6824
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 24.01.25 - 11:35
#22
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Цитата:
ACROS:
акиматовский стаж где ?

Он был до
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7310
Re: Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди...
Отправлено: 24.01.25 - 11:41
#23
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Цитата:
ACROS:
если лет 5 официальных наберётся то хорошо!


Ну и фиг с ним с этим стажем с 1998 год:- главное что бы все года до 1998 года были в трудовой или же восстановите с помощью архива или же на худой конец через суд с двумя свидетелями.
А с 1998 года пусть вам ЖИРНО проплатят пенсионкуза последние три года и получите нормально.
Профайл
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