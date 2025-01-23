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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.01.25 - 23:56
Цитата:
Ну да, пусть не телевизор, но всё таки СМИ, да ещё из недружественных стран!
Skeptic:
там считает какое-то
там считает какое-то
Ну да, пусть не телевизор, но всё таки СМИ, да ещё из недружественных стран!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 00:01
Рейтер»[1] (англ. Reuters [ˈrɔɪtəz], вариант передачи названия — Ро́йтерз) — одно из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации, существует с 1851 года.
Мы живём в своем мире и у нас только ТАСС котируется,ну и что,что ТАСС частенько Рейтер цитирует! Если бы ещё РИА Новости куда ни шло
Мы живём в своем мире и у нас только ТАСС котируется,ну и что,что ТАСС частенько Рейтер цитирует! Если бы ещё РИА Новости куда ни шло
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1264
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 10:25
Цитата:
saba: Дурной пример (Трампа)заразителен?Слава дол.....м всего мира!!!!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 10:45
Цитата:
Оленевод- это профессия такая! В Тыве с оленями правда напряжёнка, там горы и суровые бабушки трубки курят! Сам видел!
electro:
оленеводами
оленеводами
Оленевод- это профессия такая! В Тыве с оленями правда напряжёнка, там горы и суровые бабушки трубки курят! Сам видел!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 10:46
Цитата:
Зачем Вы так, всё таки президент!
Карачун:
дол.....м всего мира!!!!
дол.....м всего мира!!!!
Зачем Вы так, всё таки президент!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 10:59
Цитата:
обзывая людей другой страны "оленеводами"
Ну во первых: - я не называю жителей или людей другой страны "оленеводами"-наверное это было бы неполиткорректно,
во второых: - это название, я так сказать СПЛАГИАТСТВОВАЛ у одного из наших форумчан, мне он в тот момент понравилось, и в третьих : - это не люди другой страны, а конкретный персонаж - бывший министр обороны РФ, бесславно проведший эту вашу войнушку или СВО против Украины и выгнанный Путиным с поста министра из -за элементарного и банального воровства в тыловых службах ВС РФ.
saba:
electro: оленеводами
electro: оленеводами
обзывая людей другой страны "оленеводами"
Ну во первых: - я не называю жителей или людей другой страны "оленеводами"-наверное это было бы неполиткорректно,
во второых: - это название, я так сказать СПЛАГИАТСТВОВАЛ у одного из наших форумчан, мне он в тот момент понравилось, и в третьих : - это не люди другой страны, а конкретный персонаж - бывший министр обороны РФ, бесславно проведший эту вашу войнушку или СВО против Украины и выгнанный Путиным с поста министра из -за элементарного и банального воровства в тыловых службах ВС РФ.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1264
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 11:13
Цитата:
Возможно это не мой удел определять вменяемость людей на основании названия должности занимаемой ими.
saba:
Зачем Вы так, всё таки президент!
Зачем Вы так, всё таки президент!
Возможно это не мой удел определять вменяемость людей на основании названия должности занимаемой ими.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 11:27
Цитата:
Конечно не ваш и не мой и даже не любого другого из нашего форума: кто МЫ и кто Трамп- он миллиардер из списка Форбс и денег у него примерно как и у Аблязова и к тому же он - Президент самой МОГУЩЕСТВЕННОЙ страны.
Карачун:
это не мой удел определять вменяемость людей на основании названия должности занимаемой ими
это не мой удел определять вменяемость людей на основании названия должности занимаемой ими
Конечно не ваш и не мой и даже не любого другого из нашего форума: кто МЫ и кто Трамп- он миллиардер из списка Форбс и денег у него примерно как и у Аблязова и к тому же он - Президент самой МОГУЩЕСТВЕННОЙ страны.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 11:39
Цитата:
Печален мой жребий, удел мой жесток!
Ничьей не ласкаем рукою,
От детства я рос одинок, сиротою:
В путь жизни пошел одинок;
Н.Гнедич
Карачун:
это не мой удел
это не мой удел
Печален мой жребий, удел мой жесток!
Ничьей не ласкаем рукою,
От детства я рос одинок, сиротою:
В путь жизни пошел одинок;
Н.Гнедич
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 11:42
Цитата:
Я как то людей по деньгам не считаю, наверное не современен!Что в Трампе поражает, сморозит чего нибудь, а потом с детским удивлением смотрит, как все на это повелись . Забавляется!
[Исправлено: saba, 24.01.2025 - 12:43]
ACROS:
кто МЫ и кто Трамп
кто МЫ и кто Трамп
Я как то людей по деньгам не считаю, наверное не современен!Что в Трампе поражает, сморозит чего нибудь, а потом с детским удивлением смотрит, как все на это повелись . Забавляется!
[Исправлено: saba, 24.01.2025 - 12:43]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.01.25 - 11:47
Цитата:
Я то же: - но даже у нас, например на тое или на любом другом мероприятии возьмите: - кто на ТОРЕ или впереди- те у кого есть деньги, должность или что то такое подобное
При этом их личные человеческие качества вызывает вопросы. Но, такова жизнь- что тут поделаешь.
saba:
Я как то людей по деньгам не считаю, наверное не современен
Я как то людей по деньгам не считаю, наверное не современен
Я то же: - но даже у нас, например на тое или на любом другом мероприятии возьмите: - кто на ТОРЕ или впереди- те у кого есть деньги, должность или что то такое подобное
При этом их личные человеческие качества вызывает вопросы. Но, такова жизнь- что тут поделаешь.
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