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≡ Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50984
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 10:35
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В свой первый день после возвращения в Белый дом Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия, отменил программы беженцев и разнообразия, вновь вышел из Парижского соглашения и объявил ЧП на границе.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1116
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 19:23
#165
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Цитата:
Kairat stayer:
Ещё один диванный нострадамус на форуме появился.

лайк за самокритику :lol:
Цитата:
Kairat stayer:
Ещё один диванный нострадамус на форуме появился. Ага, первая экономика и первая армия в мире

не мешало бы проснуться диванномк экперДу про первую экономику мира.Она уже давно у Китая.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10205
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 19:26
#166
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Цитата:
Kairat stayer:
Война третьи год идёт, главное, что Д.Трамп может его остановить!

За один день :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42926
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 19:29
#167
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Хех..
Зетпатриоты так любят Америку, что ловят оргазм после избрания там президентов..
С таким умным видом и с такой ярко выраженной при оргазме физиономией перед компом и новостями о Трампе..
Ужос!..

Путин там наверно смотрит на них и завидует Трампу, зетники теперь получают Это там от него..

[Исправлено: 111, 23.01.2025 - 20:33]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6478
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 21:25
#168
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Цитата:
N0name:
Хых.. например? пруфы билли))


Примеров много, некогда народное достояние Газпром скрутился из-за санкции, в убытках :-o :-o :-o .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6478
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 21:26
#169
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Цитата:
N0name:
не мешало бы проснуться диванномк экперДу про первую экономику мира.Она уже давно у Китая.


Вот вы сказочник: По объему ВВП первая десятка стран мира выглядит следующим образом: США (12,4 трлн. долларов), Китай (5,3 трлн. долларов), Япония (3,9 трлн. долларов), Германия (2,5 трлн). Как вам такое?
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6478
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 21:31
#170
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На сегодня Китай находится на первом месте в мире по объему внешней торговли, также по ВВП по паритету покупательной способности. Однако, США может исправить положение, в случае если они им будут перечить, на днях про товарооборот Китая с США и ЕС отмечали.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6478
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 21:34
#171
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Цитата:
Добринцофф:
За один день


За три дня или 10 дней, конечно не получится. Вот за 100 дней или полгода, с гопниками разобраться реально выполнимая задача 8-) 8-) 8-) .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7301
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 23.01.25 - 21:49
#172
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Цитата:
electro:
Ты кто такой, клоун,


Ваш, ВВП - завтра будет на коленях лизать кое что этому клоуну, как когда то и его бывший шеф Ельцин ( Боже, храни Америку), что бы он помирил его с Украиной и что бы Трамп ВЕРНУЛ часть Курска БЕСЛАВНО потерянную Путиным в результате "УСПЕШНОЙ" ТРЕХЛЕТНЕЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ СВО под руководством ОЛЕНЕЙ.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1116
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 22:05
#173
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Цитата:
Kairat stayer:
Однако, США может

тунца ... они смогут, не более)))
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1116
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 22:06
#174
Комментарий удален модератором.
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1116
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 22:55
#175
Комментарий проходит проверку.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6811
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 00:07
#176
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Цитата:
ACROS:
ОЛЕНЕЙ.

Конкретно олени Вам в душу запали! В молодости наверное часто слушали :"Увезу тебя я в тундру",да ещё и в исполнении Кола Бельды?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6811
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 00:09
#177
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Цитата:
ACROS:
Ельцин (

Ельцина не трогайте, пожалуйста! Мы с ним одной крови (алкогольной)!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6811
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 00:10
#178
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Кто бы ещё вам так выразительно рассказал про работу снайперов! А?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11529
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 24.01.25 - 00:26
#179
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Цитата:
Kairat stayer:
Вот вы сказочник: По объему ВВП первая десятка стран мира выглядит следующим образом: США (12,4 трлн. долларов), Китай (5,3 трлн. долларов), Япония (3,9 трлн. долларов), Германия (2,5 трлн). Как вам такое?

---По объёму ВВП по ППС Россия занимала (в 2022 году) 5-е место, находясь после КНР (1-е место), США (2-е), Индии (3-е) и Японии (4-е)[12].
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