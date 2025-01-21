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Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50984
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 10:35
В свой первый день после возвращения в Белый дом Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия, отменил программы беженцев и разнообразия, вновь вышел из Парижского соглашения и объявил ЧП на границе.
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Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 19:23
Цитата:
лайк за самокритику
Цитата:
не мешало бы проснуться диванномк экперДу про первую экономику мира.Она уже давно у Китая.
Kairat stayer:
Ещё один диванный нострадамус на форуме появился.
Ещё один диванный нострадамус на форуме появился.
лайк за самокритику
Цитата:
Kairat stayer:
Ещё один диванный нострадамус на форуме появился. Ага, первая экономика и первая армия в мире
Ещё один диванный нострадамус на форуме появился. Ага, первая экономика и первая армия в мире
не мешало бы проснуться диванномк экперДу про первую экономику мира.Она уже давно у Китая.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10205
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 19:26
Цитата:
За один день
Kairat stayer:
Война третьи год идёт, главное, что Д.Трамп может его остановить!
Война третьи год идёт, главное, что Д.Трамп может его остановить!
За один день
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42926
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 19:29
Хех..
Зетпатриоты так любят Америку, что ловят оргазм после избрания там президентов..
С таким умным видом и с такой ярко выраженной при оргазме физиономией перед компом и новостями о Трампе..
Ужос!..
Путин там наверно смотрит на них и завидует Трампу, зетники теперь получают Это там от него..
[Исправлено: 111, 23.01.2025 - 20:33]
Зетпатриоты так любят Америку, что ловят оргазм после избрания там президентов..
С таким умным видом и с такой ярко выраженной при оргазме физиономией перед компом и новостями о Трампе..
Ужос!..
Путин там наверно смотрит на них и завидует Трампу, зетники теперь получают Это там от него..
[Исправлено: 111, 23.01.2025 - 20:33]
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 21:25
Цитата:
Примеров много, некогда народное достояние Газпром скрутился из-за санкции, в убытках .
N0name:
Хых.. например? пруфы билли))
Хых.. например? пруфы билли))
Примеров много, некогда народное достояние Газпром скрутился из-за санкции, в убытках .
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 21:26
Цитата:
Вот вы сказочник: По объему ВВП первая десятка стран мира выглядит следующим образом: США (12,4 трлн. долларов), Китай (5,3 трлн. долларов), Япония (3,9 трлн. долларов), Германия (2,5 трлн). Как вам такое?
N0name:
не мешало бы проснуться диванномк экперДу про первую экономику мира.Она уже давно у Китая.
не мешало бы проснуться диванномк экперДу про первую экономику мира.Она уже давно у Китая.
Вот вы сказочник: По объему ВВП первая десятка стран мира выглядит следующим образом: США (12,4 трлн. долларов), Китай (5,3 трлн. долларов), Япония (3,9 трлн. долларов), Германия (2,5 трлн). Как вам такое?
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 21:31
На сегодня Китай находится на первом месте в мире по объему внешней торговли, также по ВВП по паритету покупательной способности. Однако, США может исправить положение, в случае если они им будут перечить, на днях про товарооборот Китая с США и ЕС отмечали.
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 21:34
Цитата:
За три дня или 10 дней, конечно не получится. Вот за 100 дней или полгода, с гопниками разобраться реально выполнимая задача .
Добринцофф:
За один день
За один день
За три дня или 10 дней, конечно не получится. Вот за 100 дней или полгода, с гопниками разобраться реально выполнимая задача .
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7301
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 23.01.25 - 21:49
Цитата:
Ваш, ВВП - завтра будет на коленях лизать кое что этому клоуну, как когда то и его бывший шеф Ельцин ( Боже, храни Америку), что бы он помирил его с Украиной и что бы Трамп ВЕРНУЛ часть Курска БЕСЛАВНО потерянную Путиным в результате "УСПЕШНОЙ" ТРЕХЛЕТНЕЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ СВО под руководством ОЛЕНЕЙ.
electro:
Ты кто такой, клоун,
Ты кто такой, клоун,
Ваш, ВВП - завтра будет на коленях лизать кое что этому клоуну, как когда то и его бывший шеф Ельцин ( Боже, храни Америку), что бы он помирил его с Украиной и что бы Трамп ВЕРНУЛ часть Курска БЕСЛАВНО потерянную Путиным в результате "УСПЕШНОЙ" ТРЕХЛЕТНЕЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ СВО под руководством ОЛЕНЕЙ.
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 22:05
Цитата:
тунца ... они смогут, не более)))
Kairat stayer:
Однако, США может
Однако, США может
тунца ... они смогут, не более)))
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 22:06
Комментарий удален модератором.
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 22:55
Комментарий проходит проверку.
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 00:07
Цитата:
Конкретно олени Вам в душу запали! В молодости наверное часто слушали :"Увезу тебя я в тундру",да ещё и в исполнении Кола Бельды?
ACROS:
ОЛЕНЕЙ.
ОЛЕНЕЙ.
Конкретно олени Вам в душу запали! В молодости наверное часто слушали :"Увезу тебя я в тундру",да ещё и в исполнении Кола Бельды?
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 00:09
Цитата:
Ельцина не трогайте, пожалуйста! Мы с ним одной крови (алкогольной)!
ACROS:
Ельцин (
Ельцин (
Ельцина не трогайте, пожалуйста! Мы с ним одной крови (алкогольной)!
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 24.01.25 - 00:10
Кто бы ещё вам так выразительно рассказал про работу снайперов! А?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11529
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 24.01.25 - 00:26
Цитата:
---По объёму ВВП по ППС Россия занимала (в 2022 году) 5-е место, находясь после КНР (1-е место), США (2-е), Индии (3-е) и Японии (4-е)[12].
Kairat stayer:
Вот вы сказочник: По объему ВВП первая десятка стран мира выглядит следующим образом: США (12,4 трлн. долларов), Китай (5,3 трлн. долларов), Япония (3,9 трлн. долларов), Германия (2,5 трлн). Как вам такое?
Вот вы сказочник: По объему ВВП первая десятка стран мира выглядит следующим образом: США (12,4 трлн. долларов), Китай (5,3 трлн. долларов), Япония (3,9 трлн. долларов), Германия (2,5 трлн). Как вам такое?
---По объёму ВВП по ППС Россия занимала (в 2022 году) 5-е место, находясь после КНР (1-е место), США (2-е), Индии (3-е) и Японии (4-е)[12].
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