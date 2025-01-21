Отправлено: - 21:26

N0name:

не мешало бы проснуться диванномк экперДу про первую экономику мира.Она уже давно у Китая.

Цитата:Вот вы сказочник: По объему ВВП первая десятка стран мира выглядит следующим образом: США (12,4 трлн. долларов), Китай (5,3 трлн. долларов), Япония (3,9 трлн. долларов), Германия (2,5 трлн). Как вам такое?