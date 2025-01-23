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≡ Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50984
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 23.01.25 - 20:45
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Социальные сети в Казахстане востребованы как среди обычных пользователей, так и в рядах блогеров. Казахских инфлюенсеров можно встретить в Ютубе, Инстаграме, Вконтакте и даже ТикТоке. Все они ведут видеоблоги, в которых показывают и рассказывают о мире, демонстрируют какие-то навыки и просто развлекают зрителя.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1116
Re: Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди...
Отправлено: 23.01.25 - 20:45
#1
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Цитата:
Одноклассниках сидят 74% казашек и всего 26% казахов.

а других национальностей сколько?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42926
Re: Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди...
Отправлено: 23.01.25 - 22:06
#2
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Моя в Тик-Токе, я в Инсте околачиваюсь..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42926
Re: Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди...
Отправлено: 23.01.25 - 22:09
#3
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А в Одноклассниках давно не был, там кажется сделали сайт для дебилов, которые зигуют за СВО.
Там у меня сородичи русские все, боюсь их подставить, все таки сеструха по отцу, родная, в министерстве финансов при Путине..
Вынужден конечно отойти, чтоб на ней не сказалось и на племяше летчике, который сейчас утюжит Покровск и остальные города Украины, выжигая там буквально всё..
Пусть спокойно работают..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42926
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 23.01.25 - 22:13
#4
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Хотя и на Тик-Ток мне приходит частенько почта

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26147
Re: Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди...
Отправлено: 23.01.25 - 22:25
#5
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Цитата:
N0name:
а других национальностей сколько?

Нет больше других национальностей в Казахстане. Всех под одну гребёнку...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26147
Re: Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди...
Отправлено: 23.01.25 - 22:28
#6
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Цитата:
ЛинкедИн – профессиональная соцсеть собрала в себе 1,4 млн. казахов.


Туда же...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26147
Re: Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди...
Отправлено: 23.01.25 - 22:32
#7
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Цитата:
111:
А в Одноклассниках давно не был, там кажется сделали сайт для дебилов

Ой, как неудобно :lol:

Цитата:
В Одноклассниках сидят 74% казашек и всего 26% казахов.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7301
Re: Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди...
Отправлено: 23.01.25 - 22:33
#8
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Цитата:
maxsaf:
других национальностей в Казахстане.


В Канаде- канадцы, не так ли?
В Казахстане - казахи- что неправильно ??
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1642
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 23.01.25 - 22:42
#9
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26147
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 23.01.25 - 22:45
#10
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Цитата:
ACROS:
В Канаде- канадцы, не так ли? В Казахстане - казахи- что неправильно ??

Канадец, это не национальность, а гражданство определенной страны, такое же как и казахстанец. Так понятно?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26147
Какие соцсети в Казахстане пользуются популярностью среди местных жителей
Отправлено: 23.01.25 - 22:46
#11
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Цитата:
ACROS:
В Казахстане - казахи- что неправильно ??

Когда остальных национальностей не останется в Казахстане - тогда это будет правильно.
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