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≡ Елке не место на помойке - Кто и как утилизирует новогодние деревья в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50982
Елке не место на помойке - Кто и как утилизирует новогодние деревья в Костанае?
Отправлено: 23.01.25 - 17:44
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Школьники считают, что елкам не место рядом с мусорными баками. Символ новогодних праздников предлагают вывозить и передавать крестьянским хозяйствам. Хвоя идет на корм для коз, овец и кроликов, а древесину пускают на дрова. Машину для вывоза деревьев предоставило ТОО "Тазалык-2012".
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3679
Re: Елке не место на помойке - Кто и как утилизирует новогодние...
Отправлено: 23.01.25 - 17:44
#1
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//"Прощай, ёлка!". Последний раз, в 2018 году// - а почему прекратили акцию Прощай йолка?
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2472
Re: Елке не место на помойке - Кто и как утилизирует новогодние...
Отправлено: 23.01.25 - 19:12
#2
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Такие объемы работы стали не под силу коллективу одной газеты.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42923
Re: Елке не место на помойке - Кто и как утилизирует новогодние...
Отправлено: 23.01.25 - 19:43
#3
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Правильная утилизация елки, берешь ножовку и в мусорку

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42923
Re: Елке не место на помойке - Кто и как утилизирует новогодние...
Отправлено: 23.01.25 - 19:47
#4
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А деревяшки на усмотрение

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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1111
Елке не место на помойке - Кто и как утилизирует новогодние деревья в Костанае?
Отправлено: 23.01.25 - 20:16
#5
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