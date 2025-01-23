Re: Дефицита нет, но вывозить запретили - Что происходит на...

Отправлено: - 19:45

За последние 3 года наконец то цена поднялась,казалось бы вот сейчас фермеры заработают,но нет сказало правительство и закрыло границы.

Какой тогда смысл в таких условиях,развиваться,наращивать производство?

Когда картошки много она нафиг никому не нужна и колохзники работают по нулям,когда есть возможность заработать им вставляют палки в колёса.