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≡ Дефицита нет, но вывозить запретили - Что происходит на казахстанском рынке картофеля, почему резко подорожал второй хлеб?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50982
Дефицита нет, но вывозить запретили - Что происходит на казахстанском рынке картофеля, почему резко подорожал второй хлеб?
Отправлено: 23.01.25 - 13:27
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В Костанае, например, на рынке ОРТ цена на него с первой недели нового года выросла на 30%. Если 7 января за килограмм картофеля просили 190 тенге, то 18 января - уже 250-265 тенге, и цена не падает. В чем причины ценового скачка, «НГ» спросила у главы Союза картофелеводов Казахстана.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42923
Re: Дефицита нет, но вывозить запретили - Что происходит на...
Отправлено: 23.01.25 - 13:27
#1
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На беш хватает и ладно.
Не говорю цен, по чем беру, редакция это посчитает за рекламу

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7298
Re: Дефицита нет, но вывозить запретили - Что происходит на...
Отправлено: 23.01.25 - 15:17
#2
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Цитата://Спрос на продукты в праздники высокий, образовался определенный дефицит.//

Первый раз слышу что на новогодние праздники картошка идёт на "УРА", как будто вернулось время осенних заготовок - это веская причина роста цены.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10205
Re: Дефицита нет, но вывозить запретили - Что происходит на...
Отправлено: 23.01.25 - 19:45
#3
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За последние 3 года наконец то цена поднялась,казалось бы вот сейчас фермеры заработают,но нет сказало правительство и закрыло границы.
Какой тогда смысл в таких условиях,развиваться,наращивать производство?
Когда картошки много она нафиг никому не нужна и колохзники работают по нулям,когда есть возможность заработать им вставляют палки в колёса.
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