НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
 
 
Страница 12 из 12«1...101112
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50982
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 10:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В свой первый день после возвращения в Белый дом Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия, отменил программы беженцев и разнообразия, вновь вышел из Парижского соглашения и объявил ЧП на границе.
Читать новость

N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1111
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 19:23
#165
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10205
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 19:26
#166
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Война третьи год идёт, главное, что Д.Трамп может его остановить!

За один день :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42923
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 19:29
#167
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Зетпатриоты так любят Америку, что ловят оргазм после избрания там президентов..
С таким умным видом и с такой ярко выраженной при оргазме физиономией перед компом и новостями о Трампе..
Ужос!..

Путин там наверно смотрит на них и завидует Трампу, зетники теперь получают Это там от него..

[Исправлено: 111, 23.01.2025 - 20:33]
Профайл
Страница 12 из 12«1...101112
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 65, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 65
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS