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≡ Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
 
 
Страница 11 из 12«1...9101112»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50982
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 10:35
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В свой первый день после возвращения в Белый дом Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия, отменил программы беженцев и разнообразия, вновь вышел из Парижского соглашения и объявил ЧП на границе.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6474
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 16:45
#150
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Цитата:
Добринцофф:
Вы опять заднюю включаете, ладно слив засчитан.


Какой такой - слив засчитан? Война третьи год идёт, главное, что Д.Трамп может его остановить! 8-) 8-) 8-).
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6474
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 16:58
#151
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Цитата:
Skeptic:
Грош цена его "миролюбию". А угрожать России - верх глупости.


Ну не угрожает, а пока только предупреждает! У них главное гуманизм и методы другие, щадящие, поэтому цивилизованные Запад и США :lol: :lol: :lol: .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7298
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 23.01.25 - 16:59
#152
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Цитата:
Kairat stayer:
в виде высоких налогов, тарифов, санкции на всё, что продают россияне


Вы заметили в речи Трампа всё меньше слов про санкции, а всё больше про тарифы и пошлины: - "...никому НИЧЕГО не запрещать, хотите торговать с Америкой, пожалуйста, но пошлина и тарифы для вас КОНСКИЕ,- ах вы недовольны, = ну батенька а, что вы хотели - это бизнес..., Америка превыше всего ...." - примерно такая у него стала риторика.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6474
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 17:12
#153
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Цитата:
ACROS:
Вы заметили в речи Трампа всё меньше слов про санкции, а всё больше про тарифы и пошлины...


Наложенные санкции при Д.Байдене не снимает, если не будут договороспособными, тогда наверняка ужесточит, а они работают.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6474
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 17:14
#154
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Цитата:
Skeptic:
Грош цена его "миролюбию". А угрожать России - верх глупости. ...


Цитата:
Kairat stayer:
В современном мире ещё применима поговорка про метод - кнута и пряника. В данном случае кнут – это различного рода наказания, в виде высоких налогов, тарифов, санкции на всё, что продают россияне в США, а пряник это поощрения за хорошее поведение и договороспособность, частичное снятие санкций, оказание помощи с предоставлением технологии и.т.д. .




[Исправлено: Kairat stayer, 23.01.2025 - 18:16]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7298
Re: Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены...
Отправлено: 23.01.25 - 17:54
#155
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Цитата:
Skeptic:
А угрожать России - верх глупости.


Я что то не услышал в его речах угрозу России, и к России в целом, он относиться НОРМАЛЬНО, в отличии от Байдена, но надо иметь ввиду что Трамп - не миротворец, а Президент своей страны и бизнесмен до мозга костей.
Он предельно ЧЁТКО дал понять Путину: -".... ты угробил более 1 000 000 своих парней, экономика твоя еле держиться, нефть я уроню, газ твой - никому уже не нужен, Китаю - гайки закручу, Украину снабжу ВСЕМ необходимым и тебе её не победить - давай завязывай со своей войнушкой, наигрался и хватит, какой ты "крутой"- мы увидели, давай начинаем торговать ..." - примерно такой посыл.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1111
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 17:57
#156
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Цитата:
Kairat stayer:
В современном мире ещё применима поговорка про

в современном мире еще примененима поговорка про высокую колокольню и соотвестующий акт на эти санкции :lol:
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1111
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 18:01
#157
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Цитата:
ACROS:
примерно такой посыл.

такой посыл только в мутных головах тех, кто мозоли на ладонях уже натер от того как бы ещё поглубже...сшанцам)))
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1111
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 18:07
#158
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Цитата:
Kairat stayer:
Д.Трамп призывает Россию заключить скорейшее соглашение по Украине,

трамп призывает заключить соглашение, потому что говорит он, у меня кишка тонка и я дальше не потяну, поэтому в течении 100 дней прекращаю экономическую и военную помощь другим странам, а там посмотрим...)))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6805
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 18:58
#159
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Чувствую себя той обезьяной, которая металась между умными и красивыми!
Не могу понять восхищённых охов и ахов, по поводу ещё ничего не сделавшего Трампа!
Одновременно не могу понять озлобленность против того же ничего не сделавшего Трампа!
Где наше знаменитое:" Будем наблюдать!", вместо этого:"Ах Трамп такая душечка, он и кошечкам то и собачкам он се!,"
Странно всё это
Ещё и словарь тупой, не знает букву с с буквой е с точками!
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1640
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 19:05
#160
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6474
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 19:09
#161
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Цитата:
N0name:
в современном мире еще примененима поговорка про высокую колокольню и соотвестующий акт на эти санкции


Хех, санкции как раз, очень хорошо работают, тут я должен написать :Будем наблюдать!
Задаётся мне, что Д.Трамп, в случае недоговороспособности, скрутит в бараньи рог кое-кого :lol: :lol: :lol: .
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1111
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 19:11
#162
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6474
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 19:12
#163
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Цитата:
N0name:
трамп призывает заключить соглашение, потому что говорит он, у меня кишка тонка и я дальше не потяну, поэтому в течении 100 дней прекращаю экономическую и военную помощь другим странам, а там посмотрим...)))


Ещё один диванный нострадамус на форуме появился. Ага, первая экономика и первая армия в мире в реалиях не потянет, их экономика и мощь не липовая или как говорят Виталик - шляпная! :-P :-P :-P .
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1111
Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 23.01.25 - 19:16
#164
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Страница 11 из 12«1...9101112»
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