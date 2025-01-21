Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 10:35
В свой первый день после возвращения в Белый дом Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия, отменил программы беженцев и разнообразия, вновь вышел из Парижского соглашения и объявил ЧП на границе. Читать новость
Kairat stayer: в виде высоких налогов, тарифов, санкции на всё, что продают россияне
Вы заметили в речи Трампа всё меньше слов про санкции, а всё больше про тарифы и пошлины: - "...никому НИЧЕГО не запрещать, хотите торговать с Америкой, пожалуйста, но пошлина и тарифы для вас КОНСКИЕ,- ах вы недовольны, = ну батенька а, что вы хотели - это бизнес..., Америка превыше всего ...." - примерно такая у него стала риторика.
Skeptic: Грош цена его "миролюбию". А угрожать России - верх глупости. ...
Цитата:
Kairat stayer: В современном мире ещё применима поговорка про метод - кнута и пряника. В данном случае кнут – это различного рода наказания, в виде высоких налогов, тарифов, санкции на всё, что продают россияне в США, а пряник это поощрения за хорошее поведение и договороспособность, частичное снятие санкций, оказание помощи с предоставлением технологии и.т.д. .
Я что то не услышал в его речах угрозу России, и к России в целом, он относиться НОРМАЛЬНО, в отличии от Байдена, но надо иметь ввиду что Трамп - не миротворец, а Президент своей страны и бизнесмен до мозга костей. Он предельно ЧЁТКО дал понять Путину: -".... ты угробил более 1 000 000 своих парней, экономика твоя еле держиться, нефть я уроню, газ твой - никому уже не нужен, Китаю - гайки закручу, Украину снабжу ВСЕМ необходимым и тебе её не победить - давай завязывай со своей войнушкой, наигрался и хватит, какой ты "крутой"- мы увидели, давай начинаем торговать ..." - примерно такой посыл.
Kairat stayer: Д.Трамп призывает Россию заключить скорейшее соглашение по Украине,
трамп призывает заключить соглашение, потому что говорит он, у меня кишка тонка и я дальше не потяну, поэтому в течении 100 дней прекращаю экономическую и военную помощь другим странам, а там посмотрим...)))
Чувствую себя той обезьяной, которая металась между умными и красивыми! Не могу понять восхищённых охов и ахов, по поводу ещё ничего не сделавшего Трампа! Одновременно не могу понять озлобленность против того же ничего не сделавшего Трампа! Где наше знаменитое:" Будем наблюдать!", вместо этого:"Ах Трамп такая душечка, он и кошечкам то и собачкам он се!," Странно всё это Ещё и словарь тупой, не знает букву с с буквой е с точками!
N0name: трамп призывает заключить соглашение, потому что говорит он, у меня кишка тонка и я дальше не потяну, поэтому в течении 100 дней прекращаю экономическую и военную помощь другим странам, а там посмотрим...)))
Ещё один диванный нострадамус на форуме появился. Ага, первая экономика и первая армия в мире в реалиях не потянет, их экономика и мощь не липовая или как говорят Виталик - шляпная! .
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